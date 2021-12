Rokottamiskoulutukseen kuuluu paljon muutakin kuin pistotekniikka: Kiurun mainitsema muutaman tunnin päivitys ei riitä, sanovat alan lehtorit

Mikäli rokote annetaan pistämällä, pistäminen eli tekninen suoritus on vain yksi osa rokottamista.

– Rokottaminen on laaja-alainen osaamiskenttä, johon kuuluu paljon muutakin kuin vain pistämistekniikka. Muutama tunti ei valitettavasti riitä teorian ja rokotustekniikan hallitsemiseen. Silloin tulee olla vähän laajempi koulutus, sanoo Kiikeri.

Ministeri toi julki huolensa rokotustahdin hitaudesta. Tällä viikolla kokoontunut ministeriryhmä on Kiurun mukaan esittänyt muun muassa, että eläkkeellä olevat terveydenhuollon ammattilaiset ja alan opiskelijat kutsuttaisiin töihin rokottamaan.

Lisäksi parhaillaan selvitetään, miten lähihoitajia voisi perehdyttää rokottamisia varten. Lisäapua on pyydetty myös puolustusvoimilta ja järjestöiltä.

Julkisuudessa on nyt keskusteltu vilkkaasti siitä, mitä taitoja rokottaminen vaatii ja miten nopeasti sen voi oppia.

Mitä rokottamiskoulutukseen kuuluu?

Terveysalan lehtoreiden mukaan ensin on hallittava teoria, eli tiedot käytettävästä rokotteesta ja rokotteilla ehkäistävistä taudeista. Rokottajan on tiedettävä, miten rokottaa ja miten rokotustekniikka menee aseptisesti eli puhtaasti.

Kun rokottamisen teoria on hallussa, opiskelijat harjoittelevat pistämistilannetta laboraatiotunneilla. He opettelevat, miten rokoteaine vedetään ruiskuun, miten rokote valmistellaan ja miten se annetaan kuivalla, puhtaalla neulalla. Opiskelijoita opastetaan hyvin konkreettisesti muun muassa siinä, miten käsiä on syytä rokottaessa pitää ja miten eri ikäisiä ihmisiä rokotetaan.