Ydinvoiman suosio nousi uuteen ennätykseen Energiateollisuuden kyselyssä

Määrä on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin Energiateollisuuden kyselytutkimuksissa, joita on tehty vuosittain aina vuodesta 1990 lähtien. Kysymyksen sanamuoto on ollut koko ajan sama.

Aurinkovoima suomalaisten suosikki

Vaikka ydinvoiman suosio on kasvanut eniten, suomalaisten kirkkain suosikki energiamuodoista on aurinkosähkö. Kakkosijalla on tuulivoima. Ydinvoima on energiamuodoista viidenneksi suosituin.