Tarjolla olisi jopa 3 000 rokottajaa, jos lähihoitajat ja apteekit hyväksytään talkoisiin – "Suomessa on ehkä mystifioitu rokottamista"

Apuaan on jo tarjonnut kirkko, jolla olisi käytettävissään 600 rokottamaan pätevää diakonissaa ja lisäksi tiloja rokottamiseen.

"Kaikki riippuu nyt siitä, miten asetusta muutetaan"

– Eläkkeelle on jäänyt aika paljon hoitajia, joilla lääkeluvat ovat voimassa ja taito yhä hyppysissä. Se on myös lisätyö, josta saa palkkaa, Paavola toteaa.

Koskelan mukaan valmistelu on kuitenkin vasta käynnistynyt eikä aikataulua pystytä vielä täsmentämään.

"Suomessa on ehkä hieman mystifioitu rokottamista"

– Suomessa valtioneuvosto on asetuksella rajannut ne ammattiryhmät, jotka voivat saada rokotusoikeuden. Meillä on kireämpi lainsäädäntö kuin muissa Pohjoismaissa.

– Suomessa on ehkä hieman mystifioitu rokottamista, joka on lopulta lääkkeen annostelua. Potilasturvallisuudesta emme tietenkään tinkisi apteekissakaan.

Sandlerin mukaan tällä hetkellä noin sadassa apteekissa on töissä terveydenhuollon ammattilainen, jolla on jo valmiiksi rokotusoikeus. He ovat esimerkiksi kaksoistutkinnon suorittaneita farmaseutti-sairaanhoitajia.