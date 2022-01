– Se on vähän kuin virtaus jään pinnan alla. Siellä se kulkee, välillä läikähtää esiin, Ilpo kuvailee.

Nuoripari on yrittänyt lasta reilut puolitoista vuotta. Hedelmällisyyttä aletaan yleensä tutkia vasta sen jälkeen, kun pari on yrittänyt vuoden verran raskautta.

Suomessa on yhä enemmän Emman ja Ilpon kaltaisia pariskuntia. Noin joka viidennellä pariskunnalla on jossain vaiheessa elämää vaikeuksia saada lapsi.

Viime vuonna aloitettiin liki 13 000 hedelmöityshoitoa. Näistä hoidoista alkunsa saaneiden lasten määrä on kasvanut runsaalla kolmanneksella vuosituhannen alusta.

2040-luvulla suurin osa pareista voi joutua turvautumaan lapsettomuushoitoihin, arvioi kansanterveyden professori Shanna Swan kirjassaan Count Down.

New Yorkissa Mount Sinain lääketieteellisessä korkeakoulussa työskentelevä Swan on yksi maailman tunnetuimmista lapsettomuuden tutkijoista.

Hänen mukaansa käynnissä on alati paheneva lisääntymiskriisi, joka voi pahimmillaan uhata koko ihmiskunnan tulevaisuutta.

Ehkei sentään. Julma valtio päättämässä, kuka on oikeutettu lapseen ja kuka ei, on vielä kaukaista sepitettä, Swan arvioi kirjassaan.

Mutta jotain on kyllä muuttumassa. Julkisella puolella lapsettomuushoitoihin on jo nyt pääkaupunkiseudulla pitkän jonot – ja ne vain pitenevät.

Emman ja Ilpon kohdalla mahdollista syytä on etsitty Emman kärsimästä endometrioosista, mutta mitään varmaa syy-seuraus-suhdetta ei ole löytynyt.

Lapsettomuuden syy on virallisesti määrittelemätön.

– Tuntemattomasta syystä johtuvan lapsettomuuden osuus on kasvussa. Kukaan ei tarkkaan tiedä, miksi näin on, lisääntymislääketieteen dosentti Antti Perheentupa kertoo.

Lisääntymisen lääketieteessä ei ole tehty suuria läpimurtoja tällä vuosituhannella. Esimerkiksi siittiöiden ja munasolujen arvioiminen on edelleen melko karkeaa luokittelua.

– Katsotaan edelleen mikroskoopilla laboratoriossa, että miltä näyttää. Se on ensisijaisesti visuaalista arviointia, Perheentupa sanoo.

Emma ja Ilpon perheessä juuri epätietoisuus vaikeuksien syystä on tuntunut raskaalta.

Ilpo on lopettanut nuuskan käytön ja muutenkin molemmat ovat kiillottaneet elämäntapansa paraatikuntoon.

Liikunnalla ja terveellisestä ravinnolla ei ole kuitenkaan ollut toivottua vaikutusta. Stressitasoja on laskettu ulkoilulla ja levolla mutta turhaan.

Tilanteen hyväksyminen on ollut hankalaa.

– Aina välillä mieleen tulee joku uusi selitys tai epäilys jostain, mikä voisi vaikuttaa hedelmällisyyteen. Päivän päätteeksi se meidän järkeily on kuitenkin turhaa, Ilpo kuvailee.

– Se on jotenkin ihmisluonnossa, että selitystä pitää hakea, vaikka sitä ei oikeasti olisi.

Tutkimusten mukaan nuorten miesten sperman laatu on laskenut merkittävästi.

Maailmassa on käytössä satoja tuhansia erilaisia kemikaaliyhdisteitä. Näistä tutkittuja on hyvin pieni osa ja tästä ryhmästä edelleen vain murto-osa on millään tavalla säädeltyjä.