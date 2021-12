Joulupukki-ilmoituksiin tuli tänä vuonna uusi sana: reipas, raitis ja rokotettu, samaa lupaa 21-vuotias Riku Oikarinen

– Pari kertaa on käynyt niin, että lapsi on sylissä ruvennut nykimään partaa ja kurkkimaan sen alle. Se on mielenkiintoinen tilanne hoitaa. Yhdessä talossa oli kerran niin vihainen koira, että talon isännän piti ottaa se kiinni, ettei se syö pukkia, muistelee Oikarinen ja naurahtaa.

Etäpukki, laulava pukki, rokotettu pukki

Vielä muutamia vuosia sitten pukkien tärkein valttikortti työnsä markkinoinnissa oli raittius. Nyt sen rinnalle on noussut uusi kriteeri: koronarokotukset. Yhä useampi mainitseekin rokotuksistaan ilmoituksessaan, näin on tehnyt myös Riku Oikarinen.

Perheet haluavat saman joulupukin joka vuosi

Myös Suomalaisesta Joulupukkiyhdistyksestä kerrotaan, että rokotusten perään on kyselty tänä vuonna paljon. Yhdistyksen puheenjohtajalla Mika Väkeväisellä on edessään jo 38. vuosi joulupukkina.Hän suosittelee varaamaan pukin hyvissä ajoin, sillä alan konkareiden kalenterit täyttyvät usein jo edeltävänä kesänä. Joskus tutulta pukilta kysytään vain, muistaahan hän tulla ensi joulunakin.

– Alalla pidempään toimineet saattavat luoda pitkiäkin asiakassuhteita. Joku on saattanut käydä pukkina samassa perheessä joka joulu 10–15 vuoden ajan. Siinä ajassa osa lapsista on kasvanut aikuisiksi ja heillä alkaa olla jo omiakin lapsia, kertoo Väkeväinen.

– Kun aikataulu selviää, niin minulla on tyylinä ottaa perheeseen yhteyttä ennen joulua. Kyselen minkä nimisiä lapsia siellä on ja mitä he harrastavat. Monille lapsille se on se ihmeellisin juttu, että pukki tietää jonkun yksittäisen asian mitä hänelle on tapahtunut, paljastaa Oikarinen.