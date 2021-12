Linja-autonkuljettaja joutui rajun väkivallan kohteeksi Imatralla – poliisi epäilee tapon yrityksestä kolmea 15–16-vuotiasta nuorta

Kuvattu videomateriaali on poliisin hallussa, ja poliisi on kuulustellut kaikkia epäiltyjä.

– Maassa makaavaa uhria on lyöty ja potkittu eri puolille vartaloa. Useat iskuista ovat kohdistuneet pään alueelle. Yhdellä epäillyistä on ollut puukko hallussaan, jolla hän on lyönyt uhria useita kertoja, hän sanoo tiedotteessa.