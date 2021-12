ABB uskoo vaasalaiseen kytkinosaamiseen – nyt satsattiin 3,5 miljoonaa ja ensi vuonna on luvassa 10 miljoonaa lisää

Talvitie on erityisen tyytyväinen kytkimen pieneen hiilijalanjälkeen. Se on saatu aikaan pienellä koolla ja vähäisillä tehohäviöillä.

Vaasalaiset ovat kehitelleet kytkimen yhdessä loppuasiakkaansa kanssa, mutta Talvitie ei suostu paljastamaan, mistä asiakkaasta on kyse.

ABB Suomen toimitusjohtaja Pekka Tiitisen mukaan vuonna 2022 Vaasaan on tulossa yli kymmenen miljoonan euron satsaus, jolla saadaan rakennettua huomattavasti laajempi eli kolmentoista robotin solu.

Vaasalaiseen osaamiseen luja luotto

ABB:llä on Vaasan tehtaan kaltaisia kytkintuotteita valmistavia yksiköitä eri puolella maailmaa puolen kymmentä. Vaasa vastaa maailmanlaajuisesti kytkintuotteiden valmistuksesta ja tuotekehityksestä.

– Vaasaan investoiminen johtuu siitä, että täällä on oman alansa huippuosaamista maailmassa. Hyvää tuotekehitystä ja automaatio-osaamista ja hyvä tuotannon suunnittelu, hän kehuu.

Pekka Tiitinen ja Tero Talvitie kertovat, että Vaasassa on ulotettu ympäristöajattelu myös pakkauksiin. Tuotantoyksikössä on käytössä bulkkipakkaus, jonka on laskettu säästävän pakkausmateriaalia 250 kytkimen tilauserässä jopa 45 kiloa.