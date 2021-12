Oulun yliopiston hallitus hyväksyi kiistellyn muuton suunnitelman hajaäänin – tällainen keskustan tuntumaan rakennettava kampus voisi olla

Oulun yliopiston hallitus on hyväksynyt Raksilan marketalueelle kaavaillun keskustakampuksen hankesuunnitelman äänin 7–5.

Hankesuunnitelma on lavea ja moneen suuntaan avautuva asiakirja. Sitä luonnehditaan lähtöasiakirjaksi, joka mahdollistaa hankkeen etenemisen. Rehtori Jouko Niinimäen mukaan tämä on normaali menettelytapa.

Yliopiston on määrä rakennuttaa ja omistaa uusi kampus itse. Tämä on uusi toimintamalli, sillä tällä hetkellä yliopisto on nykyisissä tiloissa Linnanmaalla vuokralla.