Helsingin yliopistossa kuohuu – teatteritieteen opintoja rukataan uusiksi, eikä se ole kaikkien mieleen

Riittävätkö asiantuntijat?

Helsingin yliopisto on nykyään ainoa paikka Suomessa, jossa teatteritiedettä voi opiskella. Vakituista henkilökuntaa on kaksi. Hanna Korsbergin lisäksi yliopistolehtori Johanna Laakkonen .

Samaan aikaan Suomi on maa, jossa on tiheä ammattiteatteriverkosto ja teatterissa normaalivuosina noin neljä miljoonaa kävijää.

Miten käy tutkimuksen?

– Mitä vähemmän perusopetusta on tarjolla, sitä vähemmän ihmisillä on halukkuutta tehdä alan tutkimusta. Kilpailu tutkimusrahoituksesta on kovaa, eikä pienellä opintokokonaisuudella pysty kilpailemaan niiden kanssa, joilla on iso opintosuunta takanaan.