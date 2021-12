Kokki ja nuoriso-ohjaaja saivat oivalluksen, joka tekee lautapelien opettelusta hauskaa – nyt heidän startupinsa on kansainvälisen läpimurron kynnyksellä

Oheisella videolla Dizedin toimitusjohtaja Jouni Jussila (oik.) esittelee, miten heidän tekemät tutoriaalit opettavat pelaamaan lautapeliä. Kuvassa on myös Tomi Vainikka, jonka kanssa Jussila perusti yrityksen.

Korona-aika on lisännyt lautapelien suosiota. Suomalainen startup Dized haluaa tehdä lautapelien ohjeiden opettelusta viihdyttävää.

Jouluna lahjaksi saatu lautapeli jää helposti hyllyyn keräämään pölyä, kun ohjeiden lukeminen tuntuu työläältä.

Suomalainen startup Dized haluaa ratkaista tämän ikiaikaisen ongelman. Yrityksen ovat perustaneet Jouni Jussila ja Tomi Vainikka. He ovat kotoisin Järvenpäästä. Ystäviä heistä tuli jo ala-asteella.

– Tomi oli luokalla se kaveri, jolla oli aina kaikki kiinnostavat pelit ja videot, kuvailee Dizedin toimitusjohtaja Jouni Jussila heidän ystävyytensä alkua.

Kaverukset haluavat tuoda digitaalisuuden lautapelaajien avuksi. Tällä hetkellä yhdeksän henkeä työllistävä Dized tekee lautapelien digitaalisia tutoriaaleja.

Aiemmin videopelienkin mukana tuli painettu ohjekirja. Nyt videopelit alkavat osuudella, jossa peli opettaa pelaajan pelaamaan. Tämän saman idean Dized tuo nyt lautapeleihin.

Dized haluaa tehdä oppaistaan viihdyttäviä, siksi ääninäyttelyyn ja visuaaliseen ilmeeseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

– Selostuksen takia pelejä voi opetella yhdessä lasten kanssa, kertoo Vainikka.

Taiteellinen johtaja Eric Verspoor työskentelee Dizedin toimistolla Itä-Pasilassa. Hän on spiikannut useita lautapelien oppaita englanniksi, sillä hän on kanadalainen ja taitava ääninäyttelijä. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Lyhyesti kuvattuna Dizedin oppaat toimivat seuraavasti.

Ääninäyttelijä kertoo säännöistä ja samalla animaatio näyttää vaihe vaiheelta, miten lautapeli etenee. Opasta ei ole tarkoitus katsoa ensin kokonaan, vaan alkaa pelaamaan samalla jo katsoessa.

Kun nappulat on laitettu pelilaudalla aloitusruutuun, klikataan tutoriaalia, jotta näkee seuraavan vaiheen ja niin edelleen, aina pelin loppuun asti.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tähän pääsemiseksi Dizedissa on tehty töitä jo monta vuotta.

Dizedin oppaat on tehty videopeleistä tutulla Unity 3D -pelimoottorilla. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Oman lautapelin tuottaminen toimi korkeakouluna alalle

Yrityksen toimisto on Itä-Pasilassa toimistotalon kuudennessa kerroksessa. Keittiö remontoitiin ennen muuttoa, sillä toinen perustajista, Tomi Vainikka on koulutukseltaan kokki ja intohimoinen ruoanlaittaja. Nyt hän vastaa Dizedin tiedotuksesta ja markkinoinnista.

Toimitusjohtaja Jouni Jussila ehti toimia vuoden verran Järvenpäässä nuorisotyönohjaajana ennen kuin elämä vei eteenpäin. Hän ehti kiertää maailmaa useamman vuoden reppu selässä ennen kuin syntyi idea omasta lautapelistä.

Kaverukset perustivat vuonna 2014 lautapeliyritys Playmore Gamesin, jonka rinnalle syntyi Dized pari vuotta myöhemmin. Ensimmäiseksi he tuottivat lautapelin Race to the North Pole (siirryt toiseen palveluun).

Oman lautapelin tekeminen toimi kaksikon korkeakouluna alalle. He oppivat, mitä lautapelien valmistaminen vaatii.

Jussilan mukaan lautapelejä valmistavat kansainväliset yritykset ovat hioneet huippuunsa fyysisen tuotteen valmistamisen: pahviset pelilaudat, muovinappulat ja puuosat. Lautapelien valmistajat hallitsevat myös logistisen palapelin, miten esimerkiksi Kiinassa valmistettu ja paketoitu peli siirtyy kaupan hyllylle ympäri maailmaa.

– He ovat siinä taitavia, mutta digitaalinen ohjelmistokehitys on ihan eri laji. Me haluamme poistaa ohjelmistokehityksen riskin ja kulut lautapelien valmistajilta, kuvailee toimitusjohtaja Jussila Dizedin liikeideaa.

Omaa lautapeliä tehdessään kaksikko tajusi, miten vaikeaa selkeän sääntökirjan tekeminen on.

– Sen tekeminen jää usein viimeiseksi, kun lautapeliä tuotetaan. Siihen jää sen takia helposti virheitä tai puutteita, kertoo Vainikka.

Tästä syystä googlettaminen on lautapelaajille tuttua. Pelifoorumeilta etsitään vastauksia siihen, miten jossakin tilanteessa pitäisi toimia sääntöjen mukaan.

Dizedin sovelluksesta löytyvät myös useimmiten kysytyt kysymykset.

"Haluamme, että jokainen voisi pelata lautapelejä"

Dizedin liikeidean ydin on selainpohjainen ohjelmisto, jolla pelioppaat tehdään. Sen tekeminen alkoi viisi vuotta sitten. Nyt alkaa olla valmista. Tämä mahdollistaa yrityksen toiminnan nopean kasvattamisen.

Monitorilla näkyy, miten Dizedin peliopas rakentuu peräkkäisistä ruuduista. Ne ohjaavat pelaajan vaihe vaiheelta lautapelin sääntöjen läpi. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Yrityksen taiteellinen johtaja Eric Verspoor siirtää parhaillaan uuden roolipelin hahmoja pelioppaaseen. Hänelle on tärkeää pyrkiä luomaan oikea tunnelma pelioppaaseen, jotta pelin opettelu olisi samalla hauskaa.

Dizedin tavoite on olla alansa ykkönen maailmassa. He eivät ole kuulleet tai törmänneet pelimessuilla vielä kilpailijoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että Dizedista voi tulla oman alansa ykkönen maailmassa, jos pelaajat innostuvat heidän pelioppaistaan.

Tähän mennessä eri lautapelien ohjeita on tehty 12 kielelle. Kaikkiaan ohjeita on tehty kolmeenkymmeneen lautapeliin – myös suomeksi.

Yrityksellä on verkkosivujen (siirryt toiseen palveluun) lisäksi ilmaiset Android- ja iOS-sovellukset. Toimitusjohtaja Jouni Jussilan mukaan aktiivisia käyttäjiä on tällä hetkellä noin 10 000. Tavoite on asetettu kymmeniin miljooniin käyttäjiin.

– Uskon, että ensi syksynä liiketoimintamme on kannattavaa, kertoo Jussila kasvuodotuksista.

Dized on kerännyt sijoittajilta rahaa, joiden avulla toimintaa on toistaiseksi pyöritetty. Osa sijoittajista toimii jo lautapelialalla, mikä on tuonut uskoa liikeideaan.

Dizedin liiketoimintamalli perustuu maksuun, joka veloitetaan lautapelin julkaisijalta. Julkaisija voi sitten itse päättää tarjoaako se sisältöjään pelaajille ilmaiseksi vai maksullisena.

Mikäli sisältö on pelaajille ilmainen, julkaisija maksaa suoraan Dizedille. Jos oppaan katselu maksaa, silloin Dized saa tietyn osan pelaajan maksamasta hinnasta.

Tällainen maksumalli mahdollistaa sen, että myös pienet lautapelien valmistajat voivat käyttää Dizedia. Esimerkiksi joukkorahoitettu suomalainen lautapeli Agemonia käyttää sitä.

Tällä hetkellä tutoriaalit tarjotaan pääsääntöisesti ilmaiseksi, mutta pelien lisäsisällöistä veloitetaan.

Nyt yritys on kansainvälisen läpimurron kynnyksellä. Neuvottelut kansainvälisten lautapelivalmistajien kanssa ovat jo pitkällä, mutta julkisesti niistä ei voi vielä kertoa sen enempää.

Ajoitus on myös kohdillaan, sillä poikkeusolot ovat lisänneet pelaamista.

– Haluamme, että ihan jokainen voisi pelata lautapelejä riippumatta sääntöjen vaikeudesta. Se on meidän tapamme parantaa maailmaa, sanoo Vainikka.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 26.12.2021 kello 23 saakka.