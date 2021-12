Järjestöt: helppoja keinoja metsälajien suojeluun on olemassa – luontoarvojen markkinapaikka aloittaa Suomessa ensi vuonna

– Meillä on luonnon turvaamiseen jonkun verran keinoja Metso-ohjelman kautta, mutta meiltä puuttuu vielä luontoarvomarkkina. Jos sellainen saadaan syntymään, silloin metsänomistajalla on tietty arvo vaikka lahopuulle, ja se auttaa eteenpäin, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola .

Suurin osa suomalaisista metsänomistajista ja viljelijöistä on MTK:n jäseniä. Siksi järjestössä uskotaan, että heillä on parhaat mahdollisuudet löytää oikeita kohteita.

Lahopuun vähyys on merkittävin yksittäinen uhanalaisuutta aiheuttava tekijä Suomen metsissä. Metsälajeistamme neljännes, yhteensä noin 5 000 lajia, on riippuvaisia lahopuista. Suojellussa sipoolaisessa Rörstrandin metsässä riittää lahopuuta.

– Metsänomistaja on monitavoitteinen, ja haluaa sekä tuottaa puuta että luontoarvoja. Se on aika hyvin yhteensovitattavissa, MTK:n Mäki-Hakola sanoo.

– Monimuotoisuustilanne on parempi kuin tällä hetkellä usein kerrotaan. Toki lievää lajien uhanalaistumista on ollut viimeisen 10 vuoden aikana, mutta se on aika marginaalista. Se on aika stabiili se tilanne, Mäki-Hakola sanoo.