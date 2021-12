Kuntien valta ja miljardit myllätään aluevaaleissa uusiksi – Nyt kaikki pikkuisen barrikadeille eli äänestämään, hoputtaa turkulainen Heikki Hakala

Heikki Hakala ymmärtää, että näissä vaaleissa äänestäjä on jakamassa uusiksi valtavaa valtaa.

Vaikka Hakala asuu nykyään Turussa, kehottaa hän etenkin pienten paikkakuntien asukkaita pitämään huolta alueensa palveluista äänestämällä. Perniöstä alun perin kotoisin olevana hän on seurannut palvelujen keskittymistä suuriin keskuskuntiin kuntaliitoksissa.

Ihmiset vakuuttavat kyselyissä, että he haluavat ykkösasiana saada vanhustenhoidon ja terveyspalvelut kuntoon. Mutta kyselyt siitä, miten moni aikoo äänestää aluevaaleissa lyövät korville ihmisten halua saada sote-palvelut kuntoon. Esimerkiksi Kunnallisalan Kehittämissäätiön kysely (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että äänestysprosentti jäisi pahimmillaan jopa alle 40 prosentin.

– Suurin osa ihmisistä ei ehkä tiedä, mistä on kyse. Ja kun ei tiedä, ei ehkä ole kiinnostusta äänestää. Ehdokkailla on nyt tuhannen taalan paikka.

Palkansaajajärjestöt: Eivät todellakaan pilipalivaalit

Vaalien on sanottu olevan myös naisten vaalit. Terveydenhuollon ja sosiaali-alan töissä työskentelevistä enemmistö on naisia. Toki itse palvelut koskevat joka ainoaa suomalaista.

SAK:n yhteyspäällikkö Harri Järvinen sanoo, että kyse on vallansiirrosta, jota ei ole kuunaan nähty.

– Euroissa on kysymys noin 20 miljardin euron vuosipotista. On kyllä tärkeää, että ihmiset aktivoituisivat ja ottaisivat selvää, mistä vaaleissa äänestetään. Meidän kaikkien elämästä ja kuolemasta on kysymys.