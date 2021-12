Herätys: EU-johtajat vaativat Venäjää liennyttämään jännitteitä | Koppimönkijät viedään kaupoista | Ydinvoiman suosio ennätyslukemissa

EU-johtajat vaativat Venäjää liennyttämään jännitteitä

EU-johtajat pääsivät sopuun yhteisestä Ukraina-kannanotosta huippukokouksessaan Brysselissä myöhään torstaina . EU vaatii Venäjää liennyttämään jännitteitä Ukrainan rajalla. Venäjä on siirtänyt Ukrainan rajan tuntumaan yli 100 000 hengen sotilasosastot. EU syyttää Venäjää myös aggressiivisesta retoriikasta.

Nuorten suosimat koppimönkijät viedään kaupoista ja niistä on pulaa

Koppimönkijöitä on ensirekisteröity tämän vuoden aikana jo tuhat, kun niitä yhteensä on koko maassa 4 000. Nuoriso on innoissaan, kun niillä pääsee harrastuksiin. Vanhemmat pohtivat, ovatko ne turvallisia. 16-vuotias Katariina von Werth vakuuttaa, että mönkijän saa helposti hallintaan, vaikka se lähtisi liirtoon.