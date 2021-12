Facebook paljasti vakoiluyhtiöiden toimet alustoillaan – urkinnan kohteena kymmeniä tuhansia ihmisiä

Facebook, eli nykyinen Meta Platforms, on paljastanut laajassa raportissaan useiden yksityisten tiedustelupalveluyritysten kyseenalaiset toimet alustoillaan. Torstaina julkaistussa selvityksessä yhtiö syyttää seitsemää yksityistä tiedustelualan firmaa hakkeroinneista ja yrityksistä kalastella noin 50 000 käyttäjän tietoja Facebookissa, Instagramissa ja WhatsAppissa. Kuukausien tutkimustyön tuloksena syntyneen raportin mukaan urkinnan kohteena oli muun muassa journalisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja toisinajattelijoita perheineen.

Meta aikoo lakkauttaa ainakin 1500 valetiliä, joiden avulla käyttäjien tietoihin on yritetty päästä käsiksi yli sadassa eri maassa. Myös tietojen kalasteluun syyllistyneet yritykset on nyt suljettu pois kaikilta somejätin alustoilta. Yritysten joukossa on muun muassa israelilainen Black Cube, joka nousi muutama vuosi sitten kyseenalaiseen maineeseen vakoillessaan seksuaalirikoksista vankilaan tuomitun Harvey Weinsteinin uhreja Weinsteinin laskuun.