Yhdysvallat kieltää lähes kaiken tuonnin Kiinan uiguurialueelta – senaatti yksimielinen asiasta

Kongressin edustajainhuone hyväksyi säädöksen viime viikolla, ja Valkoinen talo on sanonut presidentti Joe Bidenin allekirjoittavan sen. Säädös kieltää kaikkien tuotteiden tuonnin uiguurialueelta, elleivät yritykset voi todistaa, ettei tuotannossa ole käytetty orjatyötä. Xinjiang on tärkeä puuvillan tuotantoalue. Yhdysvaltoihin vuosittain tuoduista vaatteista arviolta 20 prosentissa on materiaaleja tältä alueelta.