Nakisha Billan poika kuoli mitättömän riidan takia – ennennäkemätön väkivalta pyyhkii kaupunkien yli Yhdysvalloissa

– Toistelin itselleni, että Domonic on kunnossa, Domonic on kunnossa, Billa muistelee.

Nyt Billa valmistautuu ensimmäiseen jouluun ilman esikoistaan. Jokaisessa philadelphialaisen omakotitalon huoneessa on jokin muistutus Domonicista. Billa on painanut tämän kuvia tyynyihin ja peittoihin ja asettanut niitä näkyville. Olohuoneen nurkassa on pieni alttari, jolla on Domoniciin liittyviä esineitä.