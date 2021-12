Yhdysvalloissa voi jatkossa tilata aborttipillerin postitse aina, ei pelkästään koronapandemian aikana

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) antoi torstaina päätöksen, joka mahdollistaa aborttipillerien saamisen postitse pysyvästi, ei pelkästään koronapandemian aikana. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalaislehti New York Times (siirryt toiseen palveluun) .

Päätös on harvinainen voitto aborttioikeuden puolustajille maassa, jossa kiista aborttikysymyksestä on kiristynyt jälleen viime vuosina. FDA:n päätös kumoaa aiemman vaatimuksen, jonka mukaan aborttipilleri tulisi hakea henkilökohtaisesti esimerkiksi terveysklinikalta tai sairaalasta. Kansalaisjärjestöt ovat kuvailleet vaatimusta hankaloittavaksi, minkä lisäksi sitä on kritisoinut muun muassa lääkäreiden ammattijärjestö American Medical Association.