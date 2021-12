HUSin Lasse Lehtonen: Omikronmuunnos saavuttanee valtaviruksen aseman pääkaupunkiseudulla tänään

Lehtosen mukaan omikron leviää nyt niin nopeasti, että iso osa väestöstä tulee kohtamaan viruksen sillä rokotussuojalla, jonka tähän mennessä on ehtinyt saamaan.

– Kolmansia rokotuksia on tärkeää saada erityisesti näille riskiryhmille, mutta varmaan viisainta on riskiryhmäläisten aika lailla koittaa kontakteja välttää, ettei virukselle joudu alttiiksi.

Ensimmäiset omikronepäilyt kolme viikkoa sitten

Tartuntojen määrän kasvu on heijastunut myös potilasmäärän kasvuun HUSin alueella. Lehtosen mukaan potilasmäärät ovat kasvaneet HUSin alueella viime viikosta 20 prosentilla.

Paine sairaaloissa on tyypillisesti seurannut koronatartuntojen lisääntymistä noin viikon viiveellä. Lehtosen mielestä nykytilanne tarkoittaa vääjäämättä sitä, että sairaaloissa on edessä vaikeat ajat lähitulevaisuudessa.

– Valitettavasti näyttää siltä, että on tulossa kuormituksen kannalta hankala joulu. Tartuntoja on enemmän kuin Suomessa on koskaan ollut, niin kyllä se väistämättä heijastuu sairaalahoidon tarpeeseen.