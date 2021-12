Nea Sipola ottaa töistä lomaa, jotta pääsee myymään joulukuusia – Iso ja tuuhea kuusi "Bertta" on tänä vuonna kysytty

Pari vuosikymmentä sitten luonnonkuusi oli hitti. Viime vuosina sen ovat syrjäyttäneet viljellyt tuuheat kuuset, mutta on harvemmankin kuusen ystäviä vielä.

Tuuheat kuuset ovat silti myydyimpiä. Sipola kutsuu niitä Bertoiksi. Selkein uusi ilmiö on serpia-lajikkeen nousu. Se on juuri tuuhea, tai muheva, kuten Sipola sanoo. Tuoksuherkkien kannalta tärkeää on sekin, ettei sen tuoksu ole vahva.