Ruotsalainen perhe muutti itärajan korpeen elääkseen arkea, joka ei enää kiinnosta suomalaisia: "Kuin Ruotsi 1980-luvulla, hyvällä tavalla"

Päärakennuksen tapaan pihan kota on vuorattu taljoilla ja metsästysmuistoilla. Vajassa on siistissä järjestyksessä Erkin moottori- ja raivaussahakokoelmat eri vuosikymmeniltä. Muuttokuormassa kuljetettiin myös neljä traktoria. Osa niistä on jo antiikkia, mutta isäntä osaa korjata eri aikakausien koneita.