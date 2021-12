Droonien lennättämiseen tulee tiukat säännöt – yrittäjä: "Joudumme peruuttamaan lentoja, kun asetuksia ja määräyksiä on mahdoton noudattaa"

EU:ssa otetaan parhaillaan käyttöön uutta miehittämätöntä ilmailua koskevaa asetusta, ja sen siirtymäaikana moni asia muuttuu.

Tänä vuonna kaikkien droonia lennättävien harrastajien ja ammattilaisten on jo pitänyt rekisteröityä Traficomille, ja suorittaa verkossa tehtävä teoriakoe. Poikkeuksen tekee lentäminen alle 250 grammaa painavilla ilma-aluksilla, joissa ei ole kameraa. Ne on vapautettu määräyksestä.

Helmikuusta 2022 alkaen taajamissa lennättäminen vaatii lentäjältä eli kauko-ohjaajalta jo enemmän osaamista. Hänen on läpäistävä teoriakokeen lisäksi lisäkoe, joka suoritetaan valvotuissa olosuhteissa.

– Kaikki harrastajat kuuluvat tähän piiriin. Ennen oli vapaata lennokin lennättäminen ihan omaksi iloksi, sanoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Patrik Söderström.

Traficomin arvion mukaan luvan tarvitsee noin 5 000 henkilöä, mutta tähän mennessä sen on läpäissyt parikymmentä henkilöä. Syynä vähäiseen määrään on se, että kokeen suorittamiseen kehitetty tekninen järjestelmä valmistui vasta marraskuun lopussa, ja hyväksyttyjä koepaikkoja on Suomessa vasta kahdeksan.

– Me siirrymme yhteen maailman tiukimmista lainsäädännöistä ja tämä tulee mullistamaan ja vaikeuttamaan toimintaa merkittävästi, pohtii drooni-teknologiaan erikoistuneen palveluyritys Skydatan koulutuspäällikkö Pirkka Herpiö.

Drooneihin vaaditaan pian etätunnistusjärjestelmää, jolloin viranomaiset voivat paikallistaa laitteen ja missä sen lennättäjä sijaitsee. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Uudet määräykset tulevat voimaan koko EU:n alueella, joten Suomessa hankittu lupa oikeuttaa lennättämään droonia myös muissa maissa. Taustalla on nopeasti lisääntyvä miehittämätön ilmailu ja sen turvallisuuden parantaminen.

Osaamattomissa käsissä oleva drooni aiheuttaa ihmisjoukkoon pudotessaan tuhoisaa jälkeä.

– Tämä lisää tietoisuutta, että siellä on muita toimijoita ja kuinka niihin tulee suhtautua, sanoo Patrik Söderstöm.

Niinpä taajamissa ihmisjoukkojen lähellä droonia lennättävän on jatkossa uusittava tentti viiden vuoden välein. Ensi vuoden alussa lupakirjan omaavia henkilöitä on kuitenkin vielä vähän, mikä vaikeuttaa myös ammattilennättämistä drooneilla taajamissa.

– Emme pysty kuvaamista asetusten ja määräysten mukaisesti suorittamaan, joten joudumme jättämään alkuvuodesta muutamia tehtäviä tekemättä, sanoo koulutuspäällikkö Pirkka Herpiö.

Monilta yrityksiltä on myös jäänyt huomaamatta, että mikäli kauko-ohjaajia on enemmän kuin yksi, niiden on laadittava toimintakäsikirja, jossa kuvataan ohjeet ja menetelmät turvalliseen lentotoimintaan. Tärkeä osa käsikirjaa on varautuminen erilaiseen poikkeustilanteisiin.

Drooneihin etätunnistus

Droonia joululahjaksi hankkivan kannattaa miettiä, voiko sillä lentää laillisesti vielä vuoden kuluttua. Kaupoista on vielä vaikea löytää laitteita, jotka täyttäisivät vuoden 2023 alusta voimaan tulevat uudet vaatimukset.

Tuolloin myynnissä olevien droonien tulee olla CE-merkittyjä, mikä varmistaa niiden täyttävän EU:n uudet direktiivit ja asetuksen. Vanhoja laitteita voi sen jälkeen käyttää vain rajoitetusti harvaan asutuilla alueilla kaukana ihmisistä ja asutuksesta.