Kymmeniä lääkäreitä on ilmoittautunut parissa päivässä koronarokottajiksi – Terveydenhoitajaliitto huolestui pikakoulutuksen vaaroista

– Raahessa prosessi on ohjattu niin, että lääkärit ovat rokottaneet potilaita ja muu henkilökunta on kirjannut tapaukset ylös. Neljässä tunnissa he ovat päässeet valtaviin rokotusmääriin, Gockel sanoo.

HUS aktivoi terveydenhuollon opiskelijoita ja opettajia sekä lääkäreitä

HUS on lähestynyt eilen perjantaina myös sairaanhoitopiirin alueella olevien ammattikorkeakoulujen hoitajaopiskelijoita ja terveydenhuollon opettajia sekä sairaanhoitajaliiton kautta eläkkeellä olevia sairaanhoitajia. Heille on annettu HUSin kuntien rokottajia rekrytoivien yhteystiedot.

Yhteyttä on otettu myös yliopistoon hammaslääketieteen ja lääketieteen kandien rekrytoimiseksi, ja heille on annettu yhteystiedot kuntiin.

Koronarokotusoikeus on lääkäreiden lisäksi lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilla, kun he ovat suorittaneet tietyt kurssit. Rokotusoikeus on myös valmistuneilla sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja kätilöillä sekä näihin ammatteihin opiskelevilla, kun he ovat saaneet rokotuskoulutuksen tietyssä opintojen vaiheessa.