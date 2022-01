Koronapassin käyttöönotto on vahvistanut Mikon tunnetta siitä, ettei hän halua ottaa rokotetta – tällaista on elää ilman koronapassia

Koronapassia on voinut lokakuun puolivälistä alkaen edellyttää niissä tiloissa ja toiminnoissa, joita koskevia rajoituksia on voimassa. Passin saamiseksi vaaditaan kaksi koronarokotusta, sairastettu koronatauti tai tuore negatiivinen koronatestitulos.

Koronapassi on kuitenkin tällä hetkellä leviämisalueilla jäissä , eli sitä ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Asetus on voimassa 20. tammikuuta saakka.

Kavereilleen ja tutuilleen Mikko on ollut rokottamattomuudestaan avoin – tosin osin siksi, ettei muuta vaihtoehtoa ole ollut.

– Minun on pakko kertoa asiasta, jos kaverit tai tutut pyytävät vaikka ravintolaan tai elokuviin. Aina en pysty edes keskustelemaan heidän kanssaan asiasta enempää, koska koen, etten tule kuulluksi. Se on ahdistavaa.

"Elämä helpottuisi, jos rokotteen ottaisi"

Hieman alle 40-vuotias Mikko ei koe riskiään sairastua vakavaan koronaan niin merkittäväksi, että ottaisi rokotteen. Hän on huolissaan siitä, että rokotteesta voisi tulla ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

– On hyvä, että ihmisille annetaan vapaus rokottautua tai olla rokottautumatta. Minusta kuitenkin tuntuu, ettei passi kestä kriittistä tarkastelua. Kuinka perusteltuja rokottamattomiin kohdistuvat rajoitukset ovat, kun niin suuri osa väestöstä on jo rokotettu?

Mikko kertoo, että koronapassin käyttöönotto on vahvistanut hänen tunnetta siitä, ettei hän halua ottaa koronarokotetta, sillä hän kokee painostusta sen ottamiseen.

– Toisaalta se on vahvistanut sitäkin tunnetta, että elämä helpottuisi, jos rokotteen ottaisi.

"Minulla on erittäin paha neulakammo enkä ole saanut rokotuksia otettua, vaikka rokotteen haluaisinkin. Jos varaisin ajan rokotukseen, jättäisin todennäköisesti pelon takia saapumatta paikalle. Koen myös usein häpeää rokottamattomuuteni takia."

"Koronapassittomuus sekä rokotteesta kieltäytyminen terveenä 31-vuotiaana miehenä on vaikuttanut yllättävänkin paljon elämääni. Koen olevani syrjitty, ja se aiheuttaa ahdistuneisuutta sekä unettomuutta.

Työpaikalla suurin osa on rokotettuja ja rokottamattomana koen selvää syrjintää sekä paheksuntaa. Myös ennen korona-aikaa vietetyt ravintola- ja elokuvaillat puolison kanssa ovat tyssänneet, kun ilman passia ei saa enää ruokailla ravintoloissa.

Passittomuus on lisännyt yksinäisyyttä sekä liikkumattomuutta, sillä useissa paikoissa tarvitaan passi. Koen epäreiluksi, että minun pitäisi testata itseäni aina ennen treffi-iltaa. Myös perhesiteet ovat heikentyneet passittomuuden takia."

Osa vastaajista puolestaan kertoi, että vaikka he ovat ottaneet kaksi koronarokotetta, he eivät periaatteesta tahdo käyttää koronapassia ja boikotoivat sitä vaativia paikkoja ja tapahtumia.

"Koronapassin puute näyttää tulevan esteeksi"

– Minulla on perussairautena immuniteettisairaus, eli rokotteista ei synny minulla vasta-aineita. Voisin ottaa rokotuksen saadakseni koronapassin, mutta se lisäisi vääränlaista turvallisuuden tunnetta ja olisi lähinnä huijausta itseäni ja muita kohtaan, hän sanoo.

Lehtola-Donner kuitenkin sopi lääkärinsä kanssa, että hänelle annettiin joulukuussa yksi rokote, jotta he voivat katsoa, syntyykö hänelle siitä lainkaan vasta-aineita.

– Ihmisillä tuntuu olevan sellainen ajatus, että rokottamattomat ovat periaatteellisia rokotusten vastustajia. He unohtavat että on meitä, joilla on joku muu syy.