Joulun hittilelu on tänä vuonna söpöstelevä laukun ja pehmolelun yhdistelmä – kaupat ennakoivat viikonlopulle ostoryntäystä

Leluhyllyillä voi kuitenkin odottaa pettymys, koska osa halutuimmista joulun 2021 hittileluista on myyty jo loppuun. Maahantuojiltakaan ei ole saatavissa täydennyksiä.

Verkkokauppa.comin viestintä- ja tapahtumapäällikkö Lauri Kutila kertoo, että tänä jouluna erittäin haluttujen Purse Pets ja Squishmallows -lelujen kyselijöille on heillä jouduttu myymään ei oota jo useamman viikon ajan. Sama tilanne on myös Baby Yoda -lelun kohdalla.

Maailmanlaajuisesti suositut Purse Petsit ovat interaktiivisia käsilaukun ja pehmolelun näköisiä leluja, eräänlaisia laukkumaisia virtuaalilemmikkejä, joissa on valittavana kymmenittäin erilaisia reaktoita ja ääniä.

Ryhmä Hau ja Forozen pienten suosikkeja

Eritysen haluttu on tänä jouluna Ryhmä Hau:n Vahtitorni.

S-ryhmässä pienten hittejä ovat edelleen myös Frozen-lelut. Liikkuvista eläinhahmoista on hankittu erityisesti tanssivia mopseja ja flossaavia laiskiaisia. Verkkokauppa.comissa alle kouluikäisten listan kärjessä ovat myös Brion Rain and Road Deluxe -ratasetti, Club Petz-tuotteet ja Hot Wheels Ultimate Garage -parkkitalo.

Legot ovat kestosuosikkeja. Tänä vuonna pakettiin on kääritty alle kouluikäisille varsinkin Lego Duplo pysäköintitalo/autopesulaa. Alakouluikäisten hittejä puolestaan ovat Lego Minecraft -tuotteet ja Lego Super Mario -aloitusrata. Myös Among Us -keräilylelut ovat kiinnostaneet.