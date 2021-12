Pieni firma keksi, miten koronarokotetta voi valmistaa ja tienaa nyt miljardeja

Parhaiten menestyneitä ovat Moderna, Biontech ja Pfizer. Näistä Modernan ja Biontechin osakkeen arvo on moninkertaistunut sitten joulukuun 2019. Pfizerin arvo on sekin kasvanut yli 60 prosentilla.

Kaikista menestynein rokotevalmistaja on Moderna.

Tänä vuonna Modernan odotetaan pääsevän 15–18 miljardin dollarin liikevaihtoon. Se on noin 300 kertaa enemmän kuin ennen pandemiaa.

Hurja kehitys on heijastunut Modernan pörssiarvoon. Yhtiön osakkeiden arvo on 14-kertaistunut siitä, mitä ne olivat loppuvuodesta 2019.

Modernan osakkeen arvo on noussut voimakkaasti yhtiön kehitettyä koronarokotteen.

– Moderna ja Biontech ovat pienempiä firmoja, joilla koronarokote on keskeinen tuote. Siinä keskivälillä on Pfizer, ja sitten on erittäin suuri Johnson & Johnson, jonka liiketoiminnasta rokotteet muodostavat vain pienen osan, kuvailee OP:n pääanalyytikko Antti Saari.