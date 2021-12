22-vuotiaat kaverukset käyvät avannossa jopa 5 kertaa viikossa – talviuinti kiinnostaa niin paljon, että avannoilla on paikoin ruuhkaa

Avantouinnin suosio on kasvanut usean vuoden ajan. Joissain paikoissa on ajoittain ruuhkaa tai seuran jäseneksi on pitkä jono, koska avantouimareita on niin paljon. Harrastus kiinnostaa myös nuoria.

Avantouinti voi olla ajatuksen tasolla kauhistuttavan kylmää kyytiä, mutta siitä huolimatta sen suosio näyttää vain kasvavan.

Kuopion talviuimareiden puheenjohtaja Johanna Alastalo sanoo avantobuumin näkyneen jo muutaman vuoden ajan, mutta tällä hetkellä se on kuumimmillaan. Seura on nostanut jäsenmäärää poikkeuksellisen korkealle, mutta jonossa on silti 200 uimaria.

– Ihanne olisi, että kaikki halukkaat pääsisivät jäseniksi, mutta nykyiset tilat eivät ole suunniteltu niin suurelle jäsenmäärälle, Alastalo toteaa.

Joensuun Jääkarhut on perustettu 1989. Kuvassa näkyvät uudet tilat valmistuivat vuonna 2005. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Joensuun Jääkarhuilla avantouinnin suosio on kasvanut hissukseen vuosien varrella. Seuran puheenjohtaja Jarno Linnolahti kertoo, että toiminnan laajentaminen on tuonut uusia jäseniä, mutta myös koronalla on voinut olla vaikutusta asiaan.

Erityisesti iltaisin koronan myötä käy paljon nuoria kaveriporukoita viettämässä aikaa yhdessä.

22-vuotiaat kaverukset Hiski Ikonen ja Arttu Mäkelä käyvät myös välillä avannossa porukalla. Harrastuksesta on tullut säännöllinen pari vuotta sitten, kun he muuttivat Joensuuhun opiskelemaan. Kotipaikkakunnalla ei ollut yhtä hyvää paikkaa.

Hiski Ikonen ja Arttu Mäkelä käyvät Jääkarhuilla monta kertaa viikossa kavereiden kanssa tai välillä yksinäänkin. Kuva: Karina Huttunen / Yle

– Neljä tai viisi kertaa viikossa tulee käytyä yleensä täällä ja pulahdettua useamman kerran, Mäkelä sanoo.

Avantouinti auttaa palautumaan

Hänelle avantouinti on tarjonnut hyvän keinon palautua urheilusuorituksen jälkeen. Kovat löylyt ja viileä uinti rauhoittavat kehoa sekä mieltä. Olo on avannon jälkeen kokonaisvaltaisesti aika hyvä. Se on myös Ikosen mielestä avannon parasta antia.

– Tulee meditatiivinen olo. Voi mietiskellä juttuja ja hengitellä rauhassa eikä tarvitse stressata mitään, Hiski Ikonen summaa.

Avannolla käy monen ikäistä porukkaa, ja monelle erilaisten ihmisten kohtaaminen on yksi harrastuksen eduista. Joensuun Jääkarhujen puheenjohtaja Jarno Linnolahti kertoo, että jäsenrakenne on vuosien saatossa muuttunut, ja varttuneempien jäsenten lisäksi mukaan on tullut paljon nuoria sekä opiskelijoita.

Avantouinti on Ikoselle ja Mäkelälle rentouttavaa ja palauttavaa. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Saunarauhasta pidetään huolta

Vaikka jäsenten ja kävijöiden määrä on kasvanut, valvontaa ei ole tarvinnut lisätä, ja avannolla on osattu olla pääosin ihmisiksi. Yleisimpiä valituksen aiheita ovat liian kovien löylyjen heittäminen tai epäsopivat puheenaiheet.

Monessa avantouintipaikassa on saunaetikettinä antaa muille saunarauha ja pitää herkät aiheet, kuten esimerkiksi politiikka ja uskonto, pois saunan lauteilta. Koronapandemia ja rokotukset ovat välillä puhuttaneet Jääkarhuilla ja Jarno Linnolahti joutui muistuttamaan viimeisimmässä jäsenkirjeessä ohjeistuksesta.

– Erityisesti vanhemmissa kävijöissä on herättänyt huolta rokotusvastaiset puheet ja koronakielteisyys, Linnolahti kertoo.

Vaikka väkeä on tullut avantouintipaikkoihin lisää, on saunarauha pääosin säilynyt. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Kuopiossa on ollut joitain saunan väärinkäyttötapauksia, mutta niihin on puututtu hanakasti.

Avantobuumi ulottuu koko Suomeen

Avantoinnostus on näkynyt muuallakin kuin Itä-Suomessa. Suomen saunapääkaupungissa Tampereella Rauhaniemen kansankylpylässä on myös huomattu suosion kasvu ja lippuja saunaan on myyty aikaisempaa enemmän.

Välillä tiloissa on jopa ruuhkaa, mutta asiakkaat suhtautuvat odotteluun kärsivällisesti eikä siitä ole syntynyt ongelmaa.

– Näkisin, että tämä on sellainen trendi, joka tuskin jää helposti paitsioon, pohtii palvelupäällikkö Kati Viitala.

Tanskalainen Veronika Skotting odotti vaihto-opiskelultaan erityisesti avantouinnin kokeilua. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Myös Rauhaniemessä on kirjoittamaton sääntö pitää keskustelut saunan lauteilla kepeinä. Viitala kertoo, että sitä on hyvin kunnioitettu. Koronapassin käyttöönotto on kuitenkin herättänyt sosiaalisessa mediassa mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Pirkanmaalla täytyy kysyä vapaa-ajan- ja liikuntapaikoissa koronapassia 13.12. alkaen, jos haluaa välttää rajoitukset. Asetus on voimassa vuoden loppuun asti.

Uniikki kokemus

Rauhaniemessä ja Jääkarhuilla käy paikallisten lisäksi myös paljon vierailijoita, ja useat vaihto-opiskelijat uskaltautuvat kokeilemaan avantouintia. Tanskalaiselle tietojenkäsittelytieteiden opiskelijalle Veronika Skottingille, 26, avantouinti oli yksi asioista, jonka hän ehdottomasti halusi kokea Suomessa.

– Tämä on todella uniikki kokemus. Sauna lämmittää, mutta kun nousee avannosta niin lämpö leviää kehon sisältä, Skotting hehkuttaa.

Veronika Skotting arvostaa suomalaista saunakulttuuria. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Hän kehuu myös suomalaista saunakulttuuria. Tanskassa on yleisiä saunoja, jotka ovat melko suosittuja, mutta niiden käytännöt ovat hänen mielestään häpäisy suomalaista saunakulttuuria kohtaan.

Suomessa Skottingia on kiehtonut myös se, kuinka helppoa täällä on olla introvertti. Ihmisille annetaan tilaa ja juhlissakin saa olla hieman vetäytynyt.

Mikä koukuttaa avantouintiin?

Mutta mikä on avantouinnin suosion salaisuus? Vastaukseksi kysymykseen monella nousee ensimmäisenä se, että siitä tulee hyvä olo.

– Avannosta noustessa tulee sellainen voittamaton olo. Myös somella on ehdottomasti suuri vaikutus suosioon, Alastalo sanoo.

Veronika Skotting on viihtynyt Suomessa ja aikoo vierailla täällä uudestaan. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Kati Viitala pohtii, että moni on nykyään elämyshakuinen, mutta samaan aikaan kaipaa irtiottoa arjesta. Avanto vastaa näistä molempiin: kylmässä vedessä pulahtaminen on elämys, joka rentouttaa sekä mieltä että lihaksia.

Osalle talviuinti saunoineen on tärkeä sosiaalisten kohtaamisten paikka.

– Kerran eräs nainen tuli kuiskaamaan, että et kuule tiedä, miten tärkeä paikka tämä on yksinäiselle, Jarno Linnolahti muistelee.