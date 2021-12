Rajakäytäntöjä kiristetään ja pakolliset terveystarkastukset alkavat – avi antoi määräyksensä, mutta käytännön taso on vasta hahmottumassa

Valtioneuvosto päätti torstaina, että jatkossa Norjasta, Tanskasta ja Britanniasta sekä Nigeriasta tulevilta vaaditaan rajalla koronatestiä . Vaatimuksen viestittiin astuvan voimaan heti ja koskevan myös niitä, joilla on täysi rokotussuoja.

Lapissa on käynnissä vilkkain matkailusesonki, ja maakunnassa on nyt paljon ulkomaalaisia matkailijoita. Erityisen paljon jouluajan turisteja saapuu Britanniasta. Lapissa jäätiin hallituksen tiedonannon jälkeen odottamaan aluehallintoviraston tarkempia määräyksiä ja ohjeita testi- ja terveystarkastusasioihin.

Lapin matkailuväki toivoi pientä varoitusaikaa

Forsellin mukaan ennen kaikkea tärkeää on informoida asiakkaita, että mahdollisimman moni tulee negatiivisen testitodistuksen kanssa, jolloin maahantuloprosessi on huomattavasti nopeampi ja sujuvampi.

Enontekiöllä vahva usko, että tästä selvitään

Enontekiöllä kiristykset on otettu vastaan rauhallisin mielin, kertoo lentoaseman päällikkö Marko Halla .

– Meillä on siinä mielessä aika yksinkertainen ja helppo tämä rakenne verrattuna moneen muuhun lentoasemaan, että kaikki matkustajat tulevat Britanniasta. Meillä ei ole kuin kaksi matkanjärjestäjää ja kaksi lentoyhtiötä, jotka hoitavat koko paletin. Tämä on siinä mielessä huomattavasti helpompi hallita.

– Kaikki suunnitellut lennot on lennetty. Ohjelmassa ovat vielä kaikki lennot, jotka on suunniteltu tulevaisuuteen. Me todella toivomme, että se pysyy näin. Teemme kaikkemme, että tilanne olisi tulevaisuudessakin tällä tavalla, Halla sanoo.