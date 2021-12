Herätys: Suvi Teräsniskasta tuli joulumusiikin kuningatar | Lihamainos sai moitteet Ruotsissa | Facebookissa toiminut tuhansia vakoojia

Suvi Teräsniskasta tuli joulumusiikin kuningatar

Suvi Teräsniskan Hei mummo -kappaleesta tuli joulumusiikin moderni klassikko melkein 15 vuotta sitten. Sen jälkeen hän on tehnyt kolme joululevyä ja laulanut vuosittain joulukonserttikiertueilla. Tänä vuonna laulajalla on lähes 30 joulukonserttia kirkoissa. Kulttuurivieraan mukaan joulumusiikki tuo ihmisille lohtua etenkin korona-aikana.

Pää pystyyn, ilmastosankari, sanoi lihamainos ja sai moitteet Ruotsissa – Suomessa mainosten vihreitä väitteitä on tutkittu vain vähän

Tietovuoto: Facebookissa on toiminut tuhansia vakoojia

Britannian brexit-neuvotteluja johtanut David Frost jättää hallituksen

Britannian brexit-neuvotteluja johtanut ministeri David Frost jättää hallituksen. Frostin mukaan syynä on se, että Britannian EU-ero eli brexit on nyt turvattu. Frostin lähtö hallituksesta on paha isku Britannian pääministeri Boris Johnsonille, joka on viime aikoina ollut kovan arvostelun kohteena.