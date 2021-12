Herätys: Tietojärjestelmien muutos voi maksaa miljardin | Liikenne sähköistyy vauhdilla | Saksassa moni vastustaa koronarokotuksen ottamista

Onko soten tietojärjestelmien muutosbudjetti miljardi euroa vai puolet siitä? Hyvinvointialueiden ja ministeriön laskelmat eroavat rajusti

Ylen hyvinvointialueiden ICT-valmistelijoille tekemän kyselyn mukaan alueet tarvitsevat lähivuosina yhteensä noin miljardi euroa välttämättömien tietoteknisten muutosten toteuttamiseen. Valtio on varannut tarkoitukseen 440 miljoonaa.

Kysely: Kiinnostus sähköautoihin siirtymiseen korkealla

Sähkö- ja hybridiautojen suosio voi tuoreen kyselyn mukaan kasvaa kovaa vauhtia tulevina vuosina. Konsulttiyhtiö Rambollin kyselyssä 42 prosenttia vastanneista ennakoi, että heidän käyttöönsä tulee täyssähkö- tai hybridiauto tällä vuosikymmenellä. Liikenne- ja viestintäministeriö on päivittänyt myös syksyn aikana ennustettaan liikenteen sähköistymisestä ylöspäin .

"Se on sinulle ihan oikein", sukulainen sanoi Kain sairastuttua koronaan – saksalainen pariskunta ei halua rokotuksia, vaikka taudin seuraukset epäilyttivät

Saksalaisilla joulumarkkinoilla muistutetaan, että sisään pääsee vain jos on rokotettu tai parantunut koronasta.

Saksalaisista alle 70 prosentilla on täysi rokotussuoja . Koronarokotuksesta kieltäytyvät useimmiten nuoremmat ja vähemmän kouluttautuneet saksalaiset.

Jouluviikko alkaa kylmänä koko maassa

Maanantaipäivä on pääosin poutainen ja kylmä. Sää on osin selkeää, mutta paikoin voi tulla lumikuuroja. Pohjoistuuli on puuskaista ja se lisää pakkasen purevuutta.