Näin kajahtaa uutisjuontajien iloinen joulutervehdys vuoden 1926 malliin

Kovatahtisen uutistyön vastapainona soitto soi ja laulu raikaa

Uutisten bändillä on pitkät perinteet. Yle uutisten 40-vuotisjuhlaa juhlisti 1999 soitollaan Archie And The Bulletins Featuring The Anchorettes ja 50-vuotisjuhlaa vuonna 2009 The Bulletins. Yhtyeen perustajajäsenet ovat kapellimestari Nihti ja kitaristi Pitsinki.