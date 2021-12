Huono-osaisuuden kasautuminen näkyy myös pienemmillä kaupunkiseuduilla, mutta siihen on mahdollista vaikuttaa – Aashika Bhanderi aikoo lääkäriksi

Bernelius: Hyvin pitkälti kyse on mielikuvista ja peloista

Hänen mukaansa erityisesti alueet, joilla on matalampi tulo- ja koulutustaso, ovat menettämässä koulutettuja lapsiperheitä. Korkeamman tulotason pientalopainotteisille alueille on vastaavasti lisää tunkua.

Suurempien kaupungien ongelmista on puhuttu enemmän

Hän toteaa, että suurempien kaupunkien ongelmista on puhuttu ja ne ovat paremmin tiedossa. Suurempien kaupunkien alueellinen eriytyminen on ollut pääkaupunkiseudun ohella voimakkainta Turussa, Oulussa ja Tampereella.

Kaupunkimaantieteen dosentin mukaan käänne parempaan on tapahtunut sitä kautta, että Myllypuroon on rakennettu lapsiperheitä houkuttelevia asuntoja ja alueelle on muuttanut lapsiperheitä. Alueen väestö on siis aiempaa monimuotoisempi.