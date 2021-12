Lähes 27 000 sivua sisäisiä asiakirjoja paljasti Facebookin ongelmat – tästä on kyse massiivisessa tietovuodossa

Facebookin vuotomateriaali ei tarjoa suuria yllätyksiä. Sisäiset asiakirjat enemmänkin antavat vahvistuksen epäilyille, joita yhtiön ympärillä on pyörinyt jo pitkään.

Facebook-papereiksi nimetty tietovuoto koostuu erilaisista raporteista, muistioista ja yhtiön sisäisistä keskusteluista. Vuodon seurauksena Facebookin toiminnasta on käynnistetty useita tutkimuksia.

Sosiaalisen median jättiläisen Facebookin sisäiset ongelmat ovat olleet vahvasti esille mediassa läpi syksyn. Facebookin entisen tuotepäällikkö Frances Haugenin vuotamat sisäiset keskustelut ja raportit ovat tarjonneet kurkistusaukon yhden maailman suurimman yhtiön sisuksiin.

Kaksi vuotta Facebookilla työskennellyt Haugen alkoi viime keväänä keräämään tuhansia sivuja asiakirjoja intranetin kaltaisesta Workplace-alustalta. Haugen keräämät raportit käsittelivät niin Instagramin aiheuttamia ongelmia nuorten tyttöjen mielenterveydelle kuin kansainvälistä ihmiskauppaa, jossa rikolliset käyttävät hyväkseen Facebookin eri palveluita.

Kesän aikana hän toimitti lähes 27 000 sivuisen aineiston talouslehti Wall Street Journalille, joka julkaisi ensimmäisen uutisen (siirryt toiseen palveluun) vuodon pohjalta syyskuussa.

Myöhemmin myös mediatalot ovat saaneet pääsyn vuotomateriaaliin. Yle sai asiakirjat haltuunsa marraskuussa.

Facebook-paperit käynnistivät tutkimuksia

Jo Wall Street Journalin kirjoitusten seurauksena Yhdysvaltain kongressi ilmoitti käynnistävänsä tutkimuksen Facebookin toiminnasta. Myös maan kauppakomission kerrottiin aloittaneen omat tutkimuksensa (siirryt toiseen palveluun).

Paljastusten jälkeen Facebook meni kriisitilaan ja sen ylin johto Mark Zuckerbergia lukuunottamatta kiirehti selittelemään tapahtumia parhain päin (siirryt toiseen palveluun).

Samaan aikaan yhtiön sisällä työntekijät jakautuivat kahteen leiriin (siirryt toiseen palveluun) riippuen siitä, kuinka reiluna ne pitivät mediassa luotua kuvaa Facebookista. Osa päätti suoraan pakata tavaransa ja siirtyä Twitterin palkkalistoille (siirryt toiseen palveluun).

Yhtiön kujanjuoksu kiihtyi, kun lokakuun loppupuolella 17 uutismediasta koostuva yhteenliittymä alkoi julkaista uutisiaan vuotomateriaalista.

Puolustuskannalle joutunut Facebook yritti kuvata tämän yhteenliittymän toiminnan PR-yhtiön organisoimaksi mustamaalaukseksi (siirryt toiseen palveluun).

Vuoto ei yllätä, mutta se vahvistaa epäilyt

Karkeasti kuvattuna Haugenin toimittama vuotoaineisto ei kerro paljoakaan uutta. Se enemmänkin todistaa Facebookin toimintaan liittyneet vahvat aavistukset oikeiksi.

Yhtiön sisäisistä raporteista ja intranet-keskusteluista koostuva aineisto antaa Facebookista kuvan yhtiönä, joka epätoivoisesti yrittää korjata liikkeessä olevan auton jarruja.

Facebookin ongelmat ovat tiukasti yhteennivoutuneet sen liiketoimintamalliin. Yhtiön työntekijät tiedostavat ongelmat, he haluavat korjata ne, mutta ongelmien koko on kasvanut liian isoksi.

Usein korjaavat toimenpiteet myös hidastavat kasvua, jolloin yhtiön johto on tyrmännyt ehdotukset.

Haugenin aineisto ei kuitenkaan anna koko kuvaa yhtiöstä. Vuodetuissa asiakirjoissa ei puhuta virtuaalitodellisuuksista tai Facebookin mainoskoneiston tehokkuudesta. Asiakirjojen perusteella olisi vaikea kuvitella, että kyseessä on yksi maailman arvokkaimmista yhtiöstä.

Facebook vaihtoi nimensä ja vetäytyi kuoreensa

Wall Street Journalin ensimmäisestä uutisesta lähtien Facebook on ollut kovassa mediamyllytyksessä. Kun yhtiö ilmoitti lokakuun lopulla vaihtavansa nimensä Metaksi, ilmoitus nähtiin yrityksenä siirtää huomio pois Haugenin vuodosta.

Ei siis ole yllätys, että poikkeuksellisen avoimena työpaikkana tunnettu Facebook on vetäytynyt kuoreensa. The Verge (siirryt toiseen palveluun) uutisoi marraskuun puolivälissä, että Facebook on tiukentanut työntekijöidensä pääsyä eri tietoihin.

Aikaisemmin kaikilla Facebookin työntekijöillä oli mahdollisuus lukea yhtiön Workspace-alustalla jaettuja kirjoituksia. Myös alustalla käytyihin sisäisiin keskusteluihin pystyi osallistumaan kuka vaan.

Zuckerbergin näkemys oli, että avoimuus auttaa työntekijöitä tekemään työnsä paremmin. Hän itse jakoi usein arkaluontoisia tietoja yhtiön toiminnasta viikottaisissa torikokouksissa. Pitkään vuodot olivat erittäin harvinaisia.

Nyt Facebook on joutunut historiansa suurimman tietovuodon kohteeksi ja se on muuttanut johdon suhtautumista.

The Vergen lähteiden mukaan yhtiön sisäisten kokousten esityslistoilta on poistettu tutkijoiden esityksiä, joiden julkisuuteen päätymisen viestintäosasto on katsonut olevan liian suuri riski yhtiölle. Myös valmistuvat tutkimusraportit käydään aikaisempaa tarkemmin läpi ennen kuin ne julkaistaan sisäisesti.

Tietovuotaja lähti maailmankiertueelle

Tietovuotaja Frances Haugenin viesti on selvä: Facebook on laittanut kasvun kaiken edelle ja tämä on heikentänyt ihmisten turvallisuutta ympäri maailmaa. Lainsäätäjien on laitettava Facebook kuriin.

60 Minutes -ajankohtaisohjelmalle antamassaan haastattelussa Haugen syytti yhtiötä voittojen asettamisesta yleisen hyvän edelle.

Samalla hän kertoi tehneensä Facebookista yhteensä kahdeksan valitusta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle. Valitusten mukaan Facebook oli tietoisesti ohjannut sijoittajia harhaan, kun se oli jättänyt kertomatta sisäisistä tutkimuksistaan.

Haugen ymmärsi, että ainoa tapa saada Facebookin johto vastuuseen yhtiön toiminnasta, oli osoittaa, että yhtiö oli toiminut osakkeenomistajiaan kohtaan väärin.

Haugenia on kuvattu maailman ammattilaisimmaksi tietovuotajaksi (siirryt toiseen palveluun). Julkisuuteen tulemisen jälkeen hän on kiertänyt ahkerasti maailmaa.

Syksyn aikana hän on käynyt kuultavana Yhdysvaltain kongressissa, Britannian parlamentissa ja Brysselissä EU-parlamentissa. Hän on tavannut Saksan oikeusministerin ja Ranskan digiministerin. Lisäksi hän on puhunut Facebookin vaaroista useissa konferensseissa.