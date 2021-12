Ministeriö vaatii laajempia kokoontumisrajoituksia Lappiin – STM lähetti Lapin aville jo toisen ohjauskirjeen

Lapin sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku oli muutama viikko sitten noin 20 ja nyt se on yli 400. Alueella on varmistunut perjantai-iltapäivään mennessä yksi omikrontapaus ja kolmea muuta epäillään .

Lapin avi perustelee päätöstään lain tulkinnalla

– Useissa kunnissa on perusterveydenhuollon kantokyvyssä ongelmia. Tällä hetkellä on lomakausi, kontakteja on paljon ja ulkomaalaisia runsaasti. Jouluna ja juhlapyhinä on myös runsaasti sukulaisvierailuja. Kriteerit täyttyvät, laskee infektioylilääkäri Broas.