Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy pikaviestimien pimputtaessa jatkuvasti – asiantuntijat antavat vinkkinsä viestitulvasta selviämiseen

– Se on kyllä varmaan minimi. Whatsappissa ovat ilmoitukset päällä koko ajan, mutta Instagramista kirjaudun välillä ulos, ettei tule koko ajan ilmoituksia.

– Minulla on ilmoitukset päällä koko ajan. Kyllä se ilmoittaa aina kun joku viesti tulee.

– No, joo. Onhan se vähän hankalaa. Helpommin menisi yhdellä tietty.

Viestiketjut suloisesti sekaisin

Pikaviestipalvelujen käyttö käynnyköissä on lisääntynyt samaa tahtia, kun uusia palveluja tulee tarjolle. Alle 55-vuotiaista pikaviestipalveluja käyttää jo yli 90 prosenttia.

Työ- ja vapaa-aika sekoittuvat, ja viestien seuraaminen hankaloituu, kun samassa kännykässä on käytössä useita eri pikaviestisovelluksia.

– Aika paljon sekä työ- että vapaa-ajalla ihmiset postaavat vääriin ryhmiin. Välillä on haastavaa tunnistaa, missä kanavassa mikäkin ketju on tapahtunut, sanoo digityön asiantuntija Perttu Tolvanen North Patrolista.

Karsi tai kärsi

Kaikilla Ylen haastattelemilla asiantuntijoilla on yksi ja sama neuvo. Käytä vain tarpeellisia pikaviestipalveluja. Poista tarpeettomat sovellukset puhelimesta. Kun uusia palveluja tulee, vanhoista pitäisi malttaa luopua, jos niille ei ole enää järkevää käyttöä.

– Pitäisi miettiä aidosti näiden kanavien käyttötarkoituksia, että niillä on selkeä funktio jokaisella. Pitäisi olla rohkea ja karsia sieltä peräpäästä pois, sanoo Republic of Communicationsin seniori viestintäkonsultti Jussi Kokkola .

Pidä työ ja vapaa-aika erillään

– Suuri osa yrityksistä pyrkii siihen, että niillä olisi vain yksi tai kaksi välinettä käytössä, mutta käytännössä monilla yrityksillä on useampia, Tolvanen sanoo.

Ihmisillä on usein omissa puhelimissaan pikaviestimiä, joita käytetään myös työpaikalla. Työ- ja vapaa aika sekoittuvat, kun sama sovellus tuuttaa sekä työ- että vapaa-ajan viestejä.

– Monissa pikaviestimissä on se ongelma, että ne tulevat vapaa-ajalle, ja se ei ole ongelmatonta. Minun kantani on, että työn ja perheen kanavat pitäisi eriyttää toisistaan.

– Whatsapp on perheen kanssa kätevä, kun siitä näkee, että viesti on nähty ja luettu. Mutta entäpä, kun siirretään sama asia työelämään. Työnantaja näkee, että viesti on nähty, mutta kukaan ei reagoi viestiin. Tästä voi seurata hankalia tilanteita.