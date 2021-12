Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä kuusi omikron-tartuntaa ja kolme epäilyä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu tänään 32 uutta koronatartuntaa. Seinäjoen kesussairalan infektioylilääkäri Elina Kärnän mukaan osa tartunnoista on omikron-ketjuihin liittyviä jatkotartuntoja.

Sairaanhoitopiirin alueella on nyt kuusi varmistettua omikron-tartuntaa ja kolme epäilyä.

Osa kaikista koronatartunnoista on perhepiirin jatkotartuntoja ja osa kaveripiiristä saatuja. Yksi tartunta on peräisin ulkomailta. Positiivisia koronanäytteitä on annettu esimerkiksi Seinäjoella ja Lapualla.