Hongkongissa käydään sunnuntaina ensimmäiset vaalit uudistusten jälkeen – oppositiopoliitikko: "Parlamentista tulee Pekingin kumileimasin"

Demokratiaa kannattava liike on murskattu. Sen johtohahmoista valtaosa on telkien takana, maanpaossa ulkomailla, lopettanut politiikassa tai ei saa asettua ehdolle.

Jokainen nyt ehdolle asetettu on käynyt läpi tarkan seulan, jolla varmistetaan, että he ovat "isänmaallisia" ja lojaaleja Kiinalle.

Mikä muuttui?

Hongkongin parlamentissa, eli lainsäädäntöneuvostossa on tähän saakka ollut 70 edustajaa, joista puolet on valittu demokraattisilla vaaleilla vaalipiireittäin ja puolet on valittu ammattikunnittain.