Helsinkiläinen joulukoristetehdas sinnittelee aasialaisen halpatuotannon puristuksessa – koristeissa hehkuu samppanjakulta, mutta muovipalloille haetaan myös korviketta

– Uunituoretta punosta, huikkaa Tarja Marsch ja nostaa koneesta kasan kimaltavaa joulukuusennauhaa. Kone tikuttaa yhteen valkoista paperinauhaa ja kimaltavaa tähtikoristetta. Valkoinen on koristeissa kestosuosikki.

Joulukuusenkoristeita valmistavalla Weisten tehtaalla on joulun alla hiljaista. Tämän vuoden nauhat ja pallot ovat kaupoissa, ja koneissa pyörivät jo seuraavan sesongin koristeet.

Eri väreissä hehkuvat kuusennauhat koristavat konesalien seiniä. Lattioilla on pinoissa värillisiä muovinauhakeloja.

Marsch on työskennellyt tehtaassa 35 vuotta.

– Tämä on kiva työpaikka, on hirveän hyvä työporukka.

Helsingin Pukinmäessä toimiva Weiste on Pohjoismaiden ainoa joulukoristetehdas. Tuotannosta 80 prosenttia menee vientiin, pääasiassa Ranskaan, Saksaan ja Britanniaan.

Uusien tuotteiden myynti alkaa vuoden alussa. Koristeiden valmistajat ja jälleenmyyjät kohtaavat Saksan Christmas World -messuilla tammi–helmikuussa. Tehtaassa kaikkein kiireisintä on elokuusta lokakuuhun.

– Ei niitä ajattele sillä lailla joulukoristeina, se on vain työtä. Harvemmin siinä joulu mieleen tulee helteellä kun niitä tekee. Kyllä sitten jouluna taas tuntuu joululta.

Arja Klubb sanoo, että vuosien varrella kuusien köynnöksiin on tullut paljon uusia värejä ja malleja. Hän pitää eniten vihreästä ja punaisesta.

Joulukoristetehdasta johtaa jo neljäs polvi

Maricris Ojala sanoo, että on hauska nähdä Weisten tuotteita kaupassa. "Olen niistä ylpeä."

Yrittäjänä toimii nyt neljättä polvea edustava Johanna Weiste . Hänen isänsä Matti Weiste on hallituksen puheenjohtaja. Jouluihmisiksi on perheessä kasvettu ympärivuotisen kimalluksen keskellä.

– Virallisesti olen tullut tänne töihin, kun valmistuin 1972 Otaniemestä. Tein diplomityön joulukoristekausituotannosta, kun siitä on kokemusta, Matti Weiste sanoo.

– Tahtoa jatkaa on kovasti ollut, sillä tavalla tämän on ollut sydämen asia monille polville, Johanna Weiste sanoo.

Kilpailussa aasialaista halpatuotantoa vastaan tehdas on Matti Weisten mukaan pysynyt pystyssä erikoistumalla.

Saksassa ja Englannissa on Johanna Weisten mukaan joitakin valmistajia, mutta kovin kilpailu tulee Aasiasta. Lisäksi jotkut yritykset teettävät koristeensa Aasian maissa.

– Ala on lähtöisin Saksasta, mutta siirtymä Aasiaan on ollut voimakas.

Yrittäjä Johanna Weiste pitelee joulutähteä, josta kaikki alkoi. Tähti oli Kalle Weisten ensimmäinen joulutuote. Tähden materiaali on kuitenkin muuttunut.

Johanna Weiste korostaa suunnittelun merkitystä. Uutta on keksittävä koko ajan.

– Tuotteet ovat sellaisia, että asiakkaat haluavat niitä. Tuotesuunnittelu ja siinä menestyminen on edellytys jatkuvuudelle.

Koristeet ovat verrattain edullisia ja muiden kopioitavissa, eikä niille kannata hakea mallisuojaa. Monia kopioita on tehty esimerkiksi Weisten vanhasta enkelikarusellista, jossa kynttilät pyörittävät enkeleitä.

Weisten tuotanto on vuosien varrella pienentynyt. Henkilökunta on vähentynyt yli sadasta kolmeenkymmeneen. Liikevaihto oli runsaat kolme miljardia euroa vuonna 2020. Yrityksen Hangon tehdas suljettiin vuosi sitten.

– Toisaalta on pyritty muuttumaan ajanmukaisesti, on monipuolistettu mallistoja ja meillä on myös tuontikoristeita valmistettavien koristeiden lisäksi.