Ely-keskuksen mielestä Pekka Virtasen bensa-asema oli liian lähellä tietä, joten hän vuokrasi nosturin ja siirsi aseman 21 metriä kauemmas

Millaista on siirtää bensa-aseman paikkaa muutamilla metreillä, jos ely-keskus näin kehottaa? No, hyvällä nosturilla melko helppoa, jos kyseinen huoltamo on rakennettu kontin sisään. Toimittaja Kalle Talonen tapasi Pekka Virtasen, jonka konttiin rakennettua huoltamoa ely-keskus käski siirtämään.