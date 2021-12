Britannian brexit-neuvotteluja johtanut David Frost jättää hallituksen – kritisoi koronarajoituksia ja verojen nousua

Frost sanoo kanslian julkaisemassa erokirjeessä, että hän luopuu tehtävästään välittömästi, sillä Britannian EU-ero eli brexit on nyt turvattu. Kanslia julkaisi erokirjeen sen jälkeen, kun mediassa kerrottiin, että Frost olisi jättämättä pestinsä tammikuusta.

– On pettymys, että tämä suunnitelma on tullut julkisuuteen tänä iltana, ja näissä olosuhteissa mielestäni on oikein, että kirjoitan eroavani välittömästi, Frost sanoo kirjeessä uutistoimisto AFP:n mukaan.