Täysikuu valaisi taivaan viime yönä eri puolilla maailma – vuoden viimeistä kuutamoa on kutsuttu mikrokuuksi, kylmäksi kuuksi ja lapsen kuuksi

Ikui­suus­pro­jek­ti kiin­teis­tö­ve­ro­uu­dis­tus tekee paluun – valmisteltu viiden pääministerin kausilla: taustalla väijyy pelko ve­ron­ko­ro­tuk­sis­ta

Kiin­teis­tö­ve­ro­uu­dis­tus­ta on valmisteltu jo kahdeksan val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin kaudella viidessä eri hal­li­tuk­ses­sa. Uudistus vislattiin liikkeelle 2012 ja se piti alunperin ottaa käyttöön 2020. Nyt tähtäin on vuodessa 2024. La­ki­luon­nok­sen on määrä lähteä lausun­to­kier­rok­sel­le ensi keväänä.