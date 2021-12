Koronan kotipikatestit käyneet erittäin hyvin kaupaksi – jouluviikolle odotetaan myynnin vain kiihtyvän: "Toivottavasti kaikille riittää"

Koronan kotipikatestien kauppa on käynyt pari viime viikkoa erittäin hyvin ja alkavalla jouluviikolla myynti vain kiihtyy, kun ihmiset varautuvat joulujuhliinsa. Vauhdikkaasti leviävä koronaviruksen omikronmuunnos lisää kotitestaushaluja entisestään.

K-ryhmän kaupoissa koronan kotitestien myynti on yli kymmenkertaistunut syksystä. Niitä on mennyt noin 80 000 kappaletta tähän mennessä ja kysyntä jatkuu kovana alkavallakin viikolla.

– Testien saatavuus on ollut tähän asti hyvä, mutta moninkertaistuneesta menekistä johtuen on esiintynyt hetkellisiä tuotepuutteita ja voi ilmetä yksittäisissä liikkeissä alkavalla viikollakin. Saamme täydennyksiä tavarantoimittajilta viikoittain, sanoo tavarakaupan johtaja Harri Hovi K-ryhmästä.

Ei oota myyty ajoittain

Myös S-ryhmän yksittäisissä liikkeissä on ajoittain jouduttu myymään eioota, vaikka testien saatavuus onkin ollut hyvää.

– Aika hyvin on saatu täydennettyä ja huomisesta alkaen pyritään toimittamaan isosti lisää myymälöihin, joissa hyllyt alkavat tyhjetä. Toivotaan, että pikatestejä riittää koko viikon ajan jokaiselle haluavalle, Päällysaho sanoo.

Koronapikatestejä on saanut ja saa myös apteekeista. Niissä on ollut sama tilanne kuin marketeissakin. Yksittäisiä puutehetkiä on ilmennyt.