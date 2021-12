Yle kävi läpi 800 työsuojelun dokumenttia: selvisi, että ulkomaalaisten työntekijöiden sorto on juurtunut Suomeen

Ylitarkastaja Katja-Pia Jenu astuu ravintolan ovesta sisään. Mukana on neljä poliisia ja rajavartiolaitoksen edustaja. On käynnissä viranomaisten yllätystarkastus etelä-suomalaisessa ravintolassa.

Jenulle on tullut vihjeitä siitä, että ulkomaalaisten kokkien ja tarjoilijoiden työehdot kannattaisi tarkastaa kyseisessä paikassa.

– No, katsotaan sitten työsopimuksia, työsuojelutarkastaja Katja-Pia Jenu sanoo.

Työntekijät kertovat, että he kaikki ovat muuttaneet Suomeen samoilta seuduilta kuin ravintolasta vastaava henkilö.

Epäkohtia paljastui Helsingistä Muonioon

Ulkomaisten työntekijöiden huono ja jopa rikollinen kohtelu on juurtunut Suomeen.

On yleistä, että ravintoloissa ei kohdella ulkomaisia työntekijöitä Suomen lakien ja työehtosopimusten mukaan.

Uhkaa syntyä kahdet työmarkkinat

Huonosta kohtelusta vastaa dokumenttien perusteella tavallisesti yrittäjä, joka on itsekin muuttanut Suomeen.

Ylitarkastaja Katja-Pia Jenu kertoo tehneensä työtään jo 16 vuotta. Hän on turhautunut.

– Tilanne on ollut koko ajan sama - eiköhän tämä silloin pysyvältä vaikuta.

Itä-Suomen työsuojeluvastuualueen johtaja Markku Rautio sanoo puhelimessa, että Suomeen on syntynyt kahdet työmarkkinat.

– On suomalaisten työntekijöiden työmarkkinat ja ulkomaalaisten sortomarkkinat.

Alipalkkaus on yleisin ongelma

Yleistä on, että työnantaja jättää erilaiset lisät maksamatta ja teettää laittoman paljon töitä.

Sadat ulkomaalaiset pyytävät apua

Rikosuhripäivystyksellä on erillinen palvelu nimenomaan ihmiskaupan uhreille.

Sen asiakkaista noin 450 ihmistä on työelämässä hyväksikäytettyjä, lähes kaikki ulkomaalaisia.

Koordinoivan erityisasiantuntijan Pia Marttilan mukaan palvelussa on tällä hetkellä yhteensä 630 asiakasta.

Ulkomaalaisia työtekijöitä on helppo kohdella huonosti. Marttila kertoo haastattelussa, että oleskelu- ja työlupa on ehkä työnantajan varassa, kielitaitoa ei ehkä ole, eikä aina mitään käsitystä suomalaisesta yhteiskunnasta.

Myös Pia Marttila on sitä mieltä, että ulkomaisten työntekijöiden kurja kohtelu on jatkunut samanlaisena jo pitkään. Siitä huolimatta, että asia on tiedossa.