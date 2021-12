Lasten karanteeneista luovutaan Keski-Suomessa, koska koronatartuntoja ei ehditä jäljittää

Keski-Suomessa koronavirustartuntojen määrä on edelleen tasaisessa kasvussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on raportoinut perjantain jälkeen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä lähes 240 uutta tartuntaa. Jyväskylässä tehtiin viime viikolla uusissa tartunnoissa viikkokohtainen ennätys, kun uusia tapauksia todettiin lähes 340.

Kasvavien tartuntamäärien johdosta tartunnan jäljitys on monessa Keski-Suomen kunnassa hyvin kuormittunut ja toimii äärirajoilla.

Sairaalakuormitus ei ole räjähtänyt

Sairaalahoidon tarve koronapotilailla on pysynyt Keski-Suomessa viime ajat melko tasaisena.

Erikoissairaanhoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vaihdellut viiden ja kymmenen välillä, kertoo Paloneva.

Osa sairaalahoidossa olevista koronapotilaista on tarvinnut Keski-Suomessakin tehohoitoa ja sen resurssit ovat toistaiseksi riittäneet hyvin.

Keski-Suomen keskussairaala on Palonevan mukaan yhä tavanomaisessa valmiudessa, eikä sairaalan valmiutta ole toistaiseksi koronapotilaiden vuoksi nostettu. Joulun ajan sulkuihin varaudutaan sairaalassa tavalliseen tapaan.

– Jos potilasmäärä lähtee joulun pyhinä ja välipäivinä kasvamaan rajusti, niin se voi johtaa haastavaan tilanteeseen. Jouluna ja välipäivinä on sairaalassa muutenkin sulkuaika ja kiireetön hoito on normaalistikin tauolla. Hoitajille voidaan maksaa näillä näkymin palkanlisää, jos he siirtävät lomiaan, kuvailee Paloneva.