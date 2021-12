Totta vai ei? Tarkistimme Elokapinan, Riikka Purran ja muiden ilmastoväitteitä

Ympäristöministeriön yksikönpäällikkö Outi Honkatukia nostaa esimerkiksi EU:n, joka on tehnyt toimia päästöjen vähentämiseksi ja jopa korottanut merkittävästi päästövähennystavoitettaan Pariisin sopimuksen jälkeen. Honkatukia myöntää, että Pariisin sopimuksen allekirjoittaneet maat eivät ole tehneet riittävästi lämpötilan nousun pysäyttämiseksi alle kahteen asteeseen. Toimia on silti tehty.

Afrikassa sijaitseva pieni Gambia on ainoa maa, joka on saavuttamassa Pariisin sopimuksen tavoitteet.

Puut sitovat kasvaessaan ilmastolle haitallista hiiltä. Nuori, kasvava metsä sitoo usein enemmän hiiltä kuin vanha metsä, mutta vanhojen metsien hiilivarasto voi olla huomattavasti suurempi kuin nuorten metsien. Kun puuston kasvu sitoo enemmän hiiltä kuin mitä hakkuut ja lahoaminen vapauttavat, tulee metsästä hiilinielu. Peltolan mukaan heti avohakkuun jälkeen nuoressa metsässä hiilensidonta on pieni ja maaperästä vapautuu hiiltä. Se tosin kumoutuu 10–15 vuodessa, jolloin metsästä tulee taas hiilinielu.

Ilmaston kannalta tärkeämpää on kuitenkin se, kuinka paljon metsissä on hiiltä varastoituna. Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Sampo Soimakallion mukaan metsässä on sitä enemmän hiiltä varastoituna, mitä vähemmän sitä hakataan. Suomessa kaadetut puut käytetään tavoilla, jotka vapauttavat suurimman osan hiilestä muutamassa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että puiden hiilivarastot menetetään.