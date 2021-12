Vasemmistolainen Boric nousemassa Chilen uudeksi presidentiksi – oikeistolainen Kast myönsi tappionsa vaalien toisella kierroksella

Chilessä oikeistolainen Jose Antonio Kast on tunnustanut tappionsa vasemmistolaiselle ehdokkaalle Gabriel Boricille presidentinvaalien toisella kierroksella.

Boricilla on lähes 56 prosentin kannatus, kun äänistä on laskettu yli 99 prosenttia. Kastin kannatus on noin 44 prosenttia. Viralliset tulokset ovat näin ollen myös vahvistaneet Boricin vaalivoiton.