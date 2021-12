Varsinais-Suomen koronarajoitukset kiristyvät tuntuvasti – tartuntamäärä tähänastisen pandemian korkein, kuolleita joulukuun aikana 22

Aluehallintovirasto kertoo omassa tiedotteessaan valmistelevansa tartuntatautilain 58 pykälien mukaisia rajoituksia. Valmistelussa on Avin mukaan yleisötilaisuuksien kieltäminen sisä- ja ulkotiloissa sekä asiakas- ja yleisötilojen käytön lyhytaikainen rajoittaminen. Päätökset on määrä tehdä nopealla aikataululla, todennäköisesti vielä maanantain aikana.

Koronatilanne heikentynyt maakunnassa nopeasti

Varmistettujen omikron-tapausten määrä on kasvanut alueella hyvin nopeasti. Tapauksia on varmistettu Varsinais-Suomessa 14 kappaletta. Epäiltyjä omikron-tapauksia on 58 eri puolilla maakuntaa. Todetuista koronatapauksista nyt 24 prosenttia on omikronmuunnosta.