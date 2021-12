Katsoitko jo nämä? Poimimme 11 vuoden puhutuinta sarjaa, jotka voi ahmia joulunpyhinä

Vuoden puhutuimpiin tv-sarjoihin ovat kuuluneet eteläkorealainen Squid Game (vas) sekä Sinkkuelämää-sarjan jatko-osa And just like that.

Jouluna on aikaa syventyä tv-sarjoihin ja ahmia vaikka monta tuotantokautta kerralla. Listasimme 11 sarjaa, joita on tämän vuoden aikana hehkutettu.

Succession-sarjan tyrannimaista perheen päätä Logan Royta esittää brittinäyttelijä Brian Cox. Kuva: HBO

1. Succession

Yksi viime vuosien kehutuimmista sarjoista on amerikkalainen Succession. Emmy- ja Golden Globe -palkittu sarja kertoo mediaimperumia hallitsevasta ökyrikkaasta perheestä, jota hallitsee tyrannimainen Logan Roy (Brian Cox). Hän on valmis luopumaan vallasta ja kilpailuttaa lapsiaan toisiaan vastaan. Äärimmäisen julma sarja on saanut kiitosta erityisesti käsikirjoituksesta.

Sarjan kolmas tuotantokausi on juuri julkaistu kokonaisuudessaan ja kaikki kaudet voi katsoa HBO Max -suoratoistopalvelusta.

Maid-sarjassa taloudenhoitaja Alex Langlayn roolissa nähdään Margaret Qualley. Kuva: Netflix / AOP

2. Maid

Maid käsittelee amerikkalaista köyhyyttä, ja siinä seurataan yksinhuoltajaäitiä, joka siivoaa ökyrikkaiden koteja. Sarja perustuu Stephanie Landin omaeläkerrallisista siivojakokemuksista kertovaan teokseen Maid (2019). Sarja on ollut yksi Netflixin tämän vuoden katsotuimmista.

Squid Game -sarjassa pelataan rahavoittojen toivossa kuolettavia pelejä, jotka ovat lapsuudesta tuttuja. Kuva: Netflix / AOP

3. Squid Game

Tämän vuoden suurin hitti on ollut eteläkorealainen Squid Game. Se nousi Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmaksi sarjaksi. Sarja kertoo peli- ja rahaongelmaisista aikuisista, jotka kilpailevat toisiaan vastaan perinteisissä lasten peleissä, josta palkintona on suuri summa rahaa.

Sarja on aiheuttanut myös lieveilmiöitä, kun lapset alkoivat pelata väkivaltaisia pelejä kouluissa.

The White Lotus -sarjassa seurataan lomaviikkoa havaijilaisessa hotellissa. Kuvassa hotellin johtajaa näyttelevä Murray Bartlett (vas.) sekä rikkaan perheen vanhempia esittävät Steve Zahn ja Connie Britton. Kuva: Mario Perez / HBO

4. The White Lotus

The White Lotus -sarja sijoittuu ylelliseen lomakohteeseen Havaijilla. Satiirisessa draamakomediassa seurataan hotellin työntekijöitä ja vieraita yhden lomaviikon ajan. Lomailijoina ovat muun muassa onneton tuore aviopari ja menestyneen bisnesnaisen perhe. Sarjaa on kehuttu sen valkoisen eliitin kuvauksesta sekä nerokkaasta tavasta käyttää musiikkia. Sarjan voi katsoa HBO Max -suoratoistopalvelusta.

Politiikka-Suomi-sarjassa pääsevät ääneen nuorina politiikan huipulle nousseet niin 1970- kuin 2020-luvuilta. Kuva: Jukka Lintinen / Yle

5. Politiikka-Suomi

Politiikka-Suomi-dokumenttisarjassa poliitikot puhuvat lähihistorian merkittävimmistä käänteistä. Kärkipoliitikot kertovat tilanteista omakohtaiset tarinansa. Politiikka-Suomi on jatkoa suosituille dokumenttisarjoille Iskelmä-Suomi, Rock-Suomi ja Urheilu-Suomi. Sarja on saanut kehuja poliitikkojen suorasta tavasta kertoa asioista, jollaista ei yleensä julkisuudessa kuulla. Politiikka-Suomi on katsottavissa Yle Areenassa.

Josephine Bornebusch on kirjoittanut ja ohjannut Rakasta mua -sarjan. Hän myös näyttelee yhtä pääosista. Kuva: Nordic Entertainment Group UK Limited

6. Rakasta mua

Kehuttu ruotsalainen draamakomedia Rakasta mua (Älskä mig) kuvaa rakkautta eri elämänvaiheissa. Sarjassa seurataan 71-vuotiaan Stenin, hänen 38-vuotiaan tyttärensä Claran sekä 21-vuotiaan poikansa Aronin parisuhteiden käänteitä. Lämpimän humoristiseksi kutsutussa sarjassa nähdään, miten eri sukupolvet käsittelevät seksiä, pelkoa ja surua. Sarjan kaksi tuotantokautta on katsottavissa Viaplayn suoratoistopalvelussa.

Animaatiosarja Arcane perustuu League of Legends -peliin. Kuvassa yksi päähahmoista Jinx. Kuva: Netflix

7. Arcane

League of Legends -pelin maailmaan sijoittuva Arcane-sarjan ensimmäinen kausi julkaistiin marraskuussa Netflixissä ja se nousi heti katsotuimmaksi kymmenissä maissa kuten Suomessa. Arcanessa seikkaillaan Runeterran universumissa ja pääosassa ovat siskokset Vi, Powder ja Jinx. Visuaalisesti näyttävä animaatio ei vaadi katsojalta aiempaa tuntemusta pelistä, sillä sarja esittelee hahmot ja maailman hyvin. Animaation ikäraja on 16 muun muassa väkivaltaisuuden vuoksi.

Elle Fanning esittää Venäjän keisarinnaa Katariina Suurta sarjassa The Great. Kuva: AOP

8. The Great

Satiiri The Great kertoo Venäjän keisarinna Katariina Suuresta (1729–1796). Löyhästi historiaan perustuva sarja kuvaa nuorta Katariinaa, joka on vasta pyrkimässä valtaistuimelle. Elle Fanningin tähdittämä sarja on samalla niin komeaa pukudraamaa kuin kevyttä ihmissuhdekomediaa. The Great on katsottavissa HBO Max -palvelusta.

Modernit miehet -sarjan neljä erilaista miestä: Matti (Ilkka Forss), Pete (Jarkko Niemi), Tuomas (Tommi Rantamäki) ja Jarkko (Eero Milonoff). Kuva: Mojo Erämetsä / Moskito Television Oy

9. Modernit miehet

Suosittu kotimainen komediasarja Modernit miehet sai jatkoa, kun Yle Areenassa julkaistiin kolmannen tuotantokauden jaksot. Niissä neljä hyvin erilaista miestä, Matti, Jarkko, Tuomas ja Pete, jatkavat kommelluksiaan. Matti (Ilkka Forss) ei malta pysyä erossa netin aikuisviihteestä, Jarkko (Eero Milonoff) koettelee taitojaan kiinteistöalalla, Tuomas (Tommi Rantamäki) kokeilee uusperhe-elämää ja Pete (Jarkko Niemi) on muutamaa astetta humanistisempi myymäläetsivä. Modernit miehet -sarjan kaikki kolme tuotantokautta on katsottavissa Yle Areenassa.

Dopesick-sarja käsittelee Yhdysvaltojen opioidikriisiä. Pääosassa nähdään Michael Keaton (kesk). Kuva: Disney+

10. Dopesick

Tositapahtumiin perustuva Dopesick kertoo Yhdysvaltoja koettelevasta opioidikriisistä. Sarja perustuu Beth Macyn tietokirjaan, kuinka yksi lääkefirma aiheutti ongelman tuodessaan markkinoille Oxycontin-lääkkeen valheellisin mainoslausein. Sarjassa seurataan lääkkeen kehittäjiä, käyttäjiä ja sotkuja selvitteleviä tutkijoita. Sarja on nähtävissä Disney+-suoratoistopalvelusta.

And just like that -sarjassa nähdään Sinkkuelämää-sarjasta tutut Miranda (Cynthia Nixon), Carrie (Sarah Jessica Parker) ja Charlotte (Kristin Davis). Kuva: HBO Max

11. And just like that

Suositun Sinkkuelämää-sarjan jatko And just like that on ollut yksi loppuvuoden puhutuimmista sarjoista. Siinä seurataan yli viisikymppisten Carrien, Mirandan ja Charlotten elämää, ja kuinka he yrittävät pysyä mukana 2020-luvun meiningissä podcasteista aina uusiutuneisiin termeihin sukupuolesta.

Sarjan fanit ovat olleet pettyneitä, ettei mukana ole alkuperäiseen kokoonpanoon kuulunut roolihahmo Samantha. Näyttelijä Kim Cattrall ei enää suostunut rooliin, ja taustalla on myös viilennyt suhde Carrieta esittävään Sarah Jessica Parkeriin. And just like that -sarjan ensimmäiset jaksot ovat katsottavissa HBO Max -suoratoistopalvelussa.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 26.12. klo 23:een asti.