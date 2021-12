Teholla 63 koronapotilasta – tehohoidon koordinaattorit: Hallituksen tehtävä rajuja päätöksiä ja heti

Vahvat sosiaalisten kontaktien rajoitustoimet ovat koronatilanteen vuoksi tarpeen välittömästi, koska viivyttely voi maksaa ihmishenkiä. Tätä mieltä on tehohoidon koordinaatioryhmä.

Teho-osastoilla on jo 63 Covid-potilasta, ja kaikista tehohoitopotilaista jotakuinkin joka kolmas on koronapotilas. Tilanne on tämä, vaikka Omikronia vasta odotetaan saapuvaksi.