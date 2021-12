Meppi Silvia Modig arvostelee EU:n uutta jättirahastoa: "Voi herättää kansalaisissa perustellun huolen, meneekö tämä ihan oikein"

Vuonna 2021 Euroopan unionin ilmastopolitiikassa on ollut vauhti päällä.

EU pääsi sopuun ilmastotavoitteesta , jonka lähtökohtana on tehdä Euroopasta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Kesäkuussa europarlamentti hyväksyi ilmastolain, mikä teki tavoitteesta jäsenmaita sitovan velvoitteen.

Kuukautta myöhemmin komissio julkisti massiivisen ilmastopaketin , jonka avulla tavoitteisiin on tarkoitus päästä.

Ilmastotavoitteiden kannalta ehkä tärkeimmät muutokset koskisivat päästökauppaa. Se on osoittautunut yhdeksi EU:n tehokkaimmista aseista taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Päästökauppa on tehnyt saastuttamisesta kalliimpaa, kun esimerkiksi paljon päästöjä tuottavat tehtaat ja suuret energialaitokset joutuvat ostamaan päästöoikeuksia päästökauppamarkkinoilta.

Päästökauppa on laajasti hyväksytty. Sen puolesta puhuvat niin elinkeinoelämän edustajat kuin europarlamentin vasemmistoryhmän koordinaattorina ympäristövaliokunnassa toimiva europarlamentaarikko Silvia Modig (vas).

Päästökauppa puree, mutta alku oli tahmea

– Päästökauppa on EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi, Puroila tiivistää.

Päästökaupan laajentamisesta edessä kova vääntö

Myös Modig on huolissaan.

Modigin mukaan ongelmana on se, että lasku uhkaa kasautua kaikkein pienituloisimmille, vaikka tilastollisesti suurituloisemmat vastaavat suurimmasta osasta päästöjä.

– Suurituloinen pystyy reagoimaan ja ostamaan uuden sähköauton, mutta harvalla on tähän varaa.

Uusi jättirahasto lievittäisi ilmastotoimien haittoja, mutta venyttäisi EU:n toimivaltaa

Keskustelu ilmastotoimien sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta on kuohahtanut Euroopassa kaduille asti.

Viimeistään Ranskan keltaliiviprotestien jälkeen päättäjät ovat vilkuilleet hermostuneesti äänestäjäkuntaan päin aina, kun pöydällä on ilmastotoimia, jotka uhkaavat nostaa asumisen tai liikkumisen hintaa.

Siksi komission esittämien ilmastotoimien joukossa on myös niin kutsutun sosiaalirahaston perustaminen .

Noin 72 miljardin euron rahastosta tuettaisiin erityisesti kotitalouksia, joilla on vaikeuksia maksaa lämmityksestä. Rahat jaettaisiin jäsenmaille, jotka puolestaan jakaisivat tuet kotitalouksille.

Modig suhtautuu rahastoon nihkeästi. Hänen mukaansa rahastosta maksettavat tuet venyttäisivät EU:n toimivaltaa sosiaalipolitiikan puolelle, joka on jäsenmaiden omassa päätösvallassa.

– Olen sataprosenttisen varma siitä, että eduskunta on paras taho miettimään suomalaisten sosiaalietuuksia. Rahasto tulee herättämään myös kansalaisissa perustellun huolen siitä, meneekö tämä ihan oikein, Modig sanoo.

Onko päästökaupan laajentaminen rahastosta kiinni?

– Päästövähennykset tarvitaan, mutta päästökaupan laajentaminen ja sosiaalinen ilmastorahasto on kytketty toisiinsa tavalla, jossa toista ei tule ilman toista, ellei neuvotteluasetelma mene kokonaan uusiksi jäsenmaiden näkemysten myötä, Modig arvioi.

Modigin mukaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus voitaisiin hyvin ottaa huomioon myös muilla keinoilla, joita EU:lla on jo valmiiksi käytössään.

Esimerkiksi Suomessa EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta rahoitusta on suunnattu alueille (siirryt toiseen palveluun) , jotka kärsivät turpeen käytöstä luopumisesta.

Sitran asiantuntija Samuli Puroila on Modigin kanssa samoilla linjoilla.

Puroilan mukaan päästökaupan laajentaminen rakennusten lämmittämiseen on iso kysymys niissä maissa, joissa suuri osa asunnoista lämpenee maakaasulla.

– Sosiaalirahastolla on paljon kannatusta Itä- ja Etelä-Euroopassa. Rahasto voi lisätä koko ilmastopaketin hyväksyttävyyttä. Se ei ole kuitenkaan mikään edellytys ilmastotoimille. On tärkeää, että siirtymä puhtaaseen energiaan ei koidu liian kalliiksi vähätuloisille, mutta sen varmistamiseksi EU:ssa on myös muita mekanismeja, Puroila sanoo.