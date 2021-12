Koronarokotteiden avulla saatettiin välttää lähes 1 500 suomalaisen kuolema

Tartuntojen voimakas lisääntyminen on korostanut rokotteiden merkitystä. Rokotteet ehkäisivät eniten kuolemia tarkastelujakson lopulla eli marraskuussa 2021. Rokottamattomien kuolleisuus on noussut jyrkästi etenkin yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä.

Pelastuneita todennäköisesti enemmän

Svenska Ylen haastatteleman Tukholman yliopiston matemaattisen tilastotieteen professori Tom Brittonin mukaan arvio noin 1 500 vältetystä koronakuolemasta on varovainen. Laskelmat eivät huomioi sitä, että rokotetut suojaavat myös rokottamattomia, sillä he eivät levitä virusta yhtä voimakkaasti.

Analyysissa käytetyissä tilastoissa kuolema arvioidaan koronavirusinfektioon liittyväksi, kun se on tapahtunut 30 päivän sisällä positiivisesta koronavirustestituloksesta. Määritelmä on käytössä kansainvälisesti.

Käytännössä on mahdollista, että aineistoon on eksynyt muitakin kuin koronaviruksen aiheuttamia kuolemia. Joissakin tapauksissa ihmisen kuolemaan vaikuttaneita syitä on useita, ja koronaviruksen aiheuttama tauti on voinut olla ratkaiseva tekijä.